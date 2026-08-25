ВАКС взяв Ірину Мудру під варту: яку заставу призначили

Судове засідання у справі Ірини Мудрої. Фото: Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд 25 серпня обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд передбачив можливість звільнення з-під варти після внесення застави у розмірі 20 млн гривень. Рішення суд ухвалив у межах розгляду справи, в якій Мудрій повідомили про підозру.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Мудра розповіла про записи розмов у матеріалах справи

Ірина Мудра під час засідання у Вищому антикорупційному суді заявила, що значна частина розмов, які фігурують у матеріалах справи, була записана через мікрофон іншої людини. За її словами, йдеться про особу, якій вона довіряла. Мудра зазначила, що із 237 розмов, які стали частиною справи, 232 були записані не з її пристрою.

"Із 237 розмов, покладених у цю справу, 232 записані через мікрофон однієї людини. Не мій. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла, і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала", — заявила вона.

За словами Мудрої, їй інкримінують не конкретний документ, рішення чи факт отримання коштів, а зміст приватних розмов.

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"Він говорив, я слухала, він записував", — сказала вона.

Мудра наголосила, що готова надати пояснення щодо кожного із записів. Вона також закликала досліджувати розмови повністю, а не використовувати окремі фрагменти, вирвані з контексту.

Обвинувачена заявила, що планує звернутися по допомогу до друзів і знайомих, щоб зібрати кошти на заставу. За її словами, вона має багато контактів і сподівається знайти необхідні 20 млн гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 серпня під час чергового засідання Вищого антикорупційного суду у справі Ірини Мудрої обвинувачена заявила, що не планує перешкоджати слідству та готова сприяти встановленню всіх обставин. Також Мудра розповіла про свою професійну діяльність і зазначила, що роками використовувала юридичні інструменти для протидії Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 серпня НАБУ та САП у межах спецоперації "Форест Гамп" провели обшуки у помешканнях Ірини Мудрої, заступниці керівника Офісу Президента, та народного депутата Вадима Столара.