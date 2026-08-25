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Головна Новини дня Я не перешкоджатиму слідству: Мудра виступила у ВАКС

Я не перешкоджатиму слідству: Мудра виступила у ВАКС

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 10:16
Справа Мудрої: вона заявила, що не перешкоджатиме слідству
Ірина Мудра та адвокат Павло Гончаренко. Фото: Новини.LIVE

Під час чергового засідання у Вищому антикорупційному суді у справі Ірини Мудрої вона заявила, що не має наміру перешкоджати слідству. Обвинувачена наголосила на готовності сприяти встановленню обставин справи. Мудра також розповіла про свою професійну діяльність та зазначила, що багато років використовувала юридичні інструменти у протидії Росії.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Мудра заявила про готовність сприяти слідству

"З 2015 року вся моя професійна діяльність складалась із того, що я безперестанно боролася з Росією юридичними інструментами. І все це потім застосовувала у Мін'юсті та Офісі президента", — заявила Мудра.

Я не перешкоджатиму слідству: Мудра виступила у ВАКС - фото 1
Ірина Мудра. Фото: Новини.LIVE

Окремо вона заперечила, що отримувала гроші від Максима Микитася. За словами Мудрої, коштів від нього вона не отримувала ні готівкою, ні на банківську картку.

Я не перешкоджатиму слідству: Мудра виступила у ВАКС - фото 2
Судове засідання у справі Ірини Мудрої. Фото: Новини.LIVE

Водночас адвокат Павло Гончаренко під час засідання проаналізував фрагменти НСРД, які раніше наводила сторона обвинувачення. Зокрема, він зачитав запис розмови, у якій Микитась говорить про власний інтерес.

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"У мене, чесно, теж свій інтерес. Ти ж знаєш. Для тебе і для мене. У мене чисто корисливий інтерес", — сказав Микитась у записі.

Я не перешкоджатиму слідству: Мудра виступила у ВАКС - фото 3
Судове засідання у справі Ірини Мудрої. Фото: Новини.LIVE

Захист вважає, що ці слова можуть свідчити про особисту зацікавленість Микитася та його готовність самостійно виконати певні дії. Водночас адвокат наголосив, що його слова про спільний інтерес самі по собі не підтверджують наявності такого інтересу з боку Мудрої. За даними захисту, із 744 зафіксованих реплік у матеріалах НСРД 390 належать Микитасю, а 98 — Мудрій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 серпня у межах спецоперації "Форест Гамп" НАБУ та САП провели обшуки в помешканнях Ірини Мудрої, заступниці керівника Офісу Президента, та народного депутата Вадима Столара.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 серпня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд питання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі "Форест Гамп". За версією слідства, його підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, пов’язаній із відмиванням значних сум незаконно отриманих коштів. Прокурор САП просить суд обрати для Микитася суворий запобіжний захід.

суд поліція ВАКС Кримінал слідство
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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