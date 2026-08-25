Дело Мудрой: она заявила, что не будет препятствовать расследованию

Я не буду препятствовать следствию: Мудрая выступила в ВАКС
В ходе очередного заседания в Высшем антикоррупционном суде по делу Ирины Мудрой она заявила, что не намерена препятствовать следствию. Обвиняемая подчеркнула готовность содействовать установлению обстоятельств дела. Мудрая также рассказала о своей профессиональной деятельности и отметила, что на протяжении многих лет использовала юридические инструменты в противодействии России.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Мудрая заявила о готовности содействовать следствию
"С 2015 года вся моя профессиональная деятельность заключалась в том, что я непрерывно боролась с Россией с помощью юридических инструментов. И всё это затем применяла в Минюсте и Офисе президента", — заявила Мудрая.
Отдельно она опровергла, что получала деньги от Максима Микитася. По словам Мудрой, средств от него она не получала ни наличными, ни на банковскую карту.
В то же время адвокат Павел Гончаренко во время заседания проанализировал фрагменты НСРД, которые ранее приводила сторона обвинения. В частности, он зачитал запись разговора, в котором Микитась говорит о собственном интересе.
"У меня, честно говоря, тоже есть свой интерес. Ты же знаешь. Для тебя и для меня. У меня чисто корыстный интерес", — сказал Микитась в записи.
Защита считает, что эти слова могут свидетельствовать о личной заинтересованности Микитася и его готовности самостоятельно совершить определенные действия. В то же время адвокат подчеркнул, что его слова о совместном интересе сами по себе не подтверждают наличие такого интереса со стороны Мудрой. По данным защиты, из 744 зафиксированных реплик в материалах НСРД 390 принадлежат Микитасю, а 98 — Мудрой.
Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа в рамках спецоперации "Форест Гамп" НАБУ и САП провели обыски в квартирах Ирины Мудрой, заместительницы руководителя Офиса Президента, и народного депутата Вадима Столара.
Как сообщали Новини.LIVE, 20 августа Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп". По версии следствия, его подозревают в создании и участии в преступной организации, связанной с отмыванием значительных сумм незаконно полученных средств. Прокурор САП просит суд избрать для Микитася строгую меру пресечения.