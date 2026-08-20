САП просит об аресте экс-нардепа Микитася с залогом в 200 млн

Максим Микитась. Фото: Facebook.com/Максим Микитась

Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася в рамках нового резонансного дела под кодовым названием "Форест Гамп". Бывшего депутата подозревают в создании и участии в преступной организации, которая занималась отмыванием огромных сумм нелегальных денег. Прокурор САП настаивает на строгой мере пресечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда.

Легализация теневых доходов

Новое уголовное дело связано с тайным отмыванием теневых средств для освобождения другого подозреваемого из-под стражи. Следственные органы в течение длительного времени собирали доказательства и зафиксировали скрытые контакты между участниками незаконной финансовой схемы.

По данным следствия, преступная организация легализовала 150 млн грн наличными для внесения залога за одного из фигурантов дела Мидас. В обнародованных материалах бывший депутат подробно обсуждал с сообщниками план перевода денег через сеть фиктивных предприятий.

Требования Специализированной прокуратуры

Прокурор САП будет ходатайствовать о применении к экс-депутату Максиму Микитасю меры пресечения в виде ареста с залогом в 200 млн гривен. В то же время адвокаты задержанного пытаются затянуть процесс, жалуясь на то, что получили письменные претензии лишь накануне вечером и не успели тщательно изучить все обвинения.

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Также во время заседания прокурор озвучил фамилии 13 человек, которые, по версии следствия, могут быть причастны к деятельности предполагаемой преступной организации. Это:

бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра;

бывший народный депутат Максим Микитась;

депутат Вадим Столар;

заместитель министра юстиции Елена Ференс;

генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик;

бизнесмен, экс-депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион;

бывшие председатели правления государственного Sense Bank Николай Гладишенко и Олег Ступак;

начальница департамента государственного Sense Bank Людмила Снигур;

а также Валентин Елизаров, Егор Меркулов, Александр Остапенко и Никита Тарковский.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, у заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара прошли обыски в рамках спецоперации НАБУ и САП.

Также мы писали, что Микитась был фигурантом и другого резонансного дела — в 2023 году экс-нардепа подозревали в хищении 307 млн грн при строительстве складов для Минобороны. Общая стоимость проекта оценивалась примерно в 3 миллиарда гривен. Министерство обороны перечислило более 307 миллионов гривен аванса, но строительство объекта, призванного укрепить обороноспособность страны, так и не началось.