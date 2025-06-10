С Микитася сняли браслет — дело арсеналов ВСУ будет рассматриваться коллегией судей

Экс-нардеп Максим Микитась. Фото архивное: УНИАН

Бывшему народному депутату Максиму Микитасю сняли электронный браслет, впрочем, другие процессуальные обязанности продлили еще почти на два месяца — до 6 августа. В частности, он и в дальнейшем обязан сдать загранпаспорта, находиться по указанному месту жительства и прибывать в суд по первому требованию. Идентичные обязанности продлены и его экс-помощнику Сергею Якусевичу.

Об этом заявил журналист Олег Новиков.

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Также адвокаты обоих фигурантов ходатайствовали о коллегиальном рассмотрении дела, и суд удовлетворил эту просьбу. По результатам автоматизированного распределения сформирована коллегия из трех судей: председательствовать будет Наталья Мовчан, а в состав также вошли Тимур Хамзин и Ольга Саландяк.

Речь идет о резонансном деле, касающемся проекта строительства защищенных арсеналов для хранения боеприпасов и ракет Вооруженных сил Украины. Общая стоимость проекта оценивалась в около 3 миллиардов гривен.

В ноябре-декабре 2018 года на счета общества, которое, по версии следствия, было подконтрольно Микитасю, Министерство обороны перечислило более 307 миллионов гривен аванса. Однако строительство объекта, призванного усилить обороноспособность страны, так и не началось. Зато, как установлено следствием, средства были выведены на счета других компаний, связанных с обвиняемым.

Кроме того, в 2022 году мэр Днепра Борис Филатов обвинил Микитася в попытке подкупа. Мол, экс-нардеп предлагал ему огромную взятку суммой в 22 млн евро, за что он получил подозрение.