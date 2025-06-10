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Справа Микитася про арсенали для ЗСУ — з'явилися нові подробиці

10 червня 2025 13:56
Анастасія Постоєнко - Редактор
З Микитася зняли браслет — справа арсеналів ЗСУ розглядатиметься колегією суддів
Екснардеп Максим Микитась. Фото архівне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Колишньому народному депутату Максиму Микитасю зняли електронний браслет, утім, інші процесуальні обов’язки продовжили ще на майже два місяці — до 6 серпня. Зокрема, він і надалі зобов’язаний здати закордонні паспорти, перебувати за вказаним місцем проживання та прибувати до суду за першою вимогою. Ідентичні обов’язки продовжено і його експомічнику Сергію Якусевичу.

Про це заявив журналіст Олег Новіков

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Також адвокати обох фігурантів клопотали про колегіальний розгляд справи, і суд задовольнив це прохання. За результатами автоматизованого розподілу сформовано колегію з трьох суддів: головуватиме Наталя Мовчан, а до складу також увійшли Тимур Хамзін та Ольга Саландяк.

Йдеться про резонансну справу, що стосується проєкту будівництва захищених арсеналів для зберігання боєприпасів і ракет Збройних сил України. Загальна вартість проєкту оцінювалася у близько 3 мільярди гривень.

У листопаді-грудні 2018 року на рахунки товариства, яке, за версією слідства, було підконтрольне Микитасю, Міністерство оборони перерахувало понад 307 мільйонів гривень авансу. Проте будівництво об’єкта, покликаного посилити обороноздатність країни, так і не почалося. Натомість, як встановлено слідством, кошти були виведені на рахунки інших компаній, пов’язаних з обвинуваченим.

Окрім того, у 2022 році мер Дніпра Борис Філатов звинуватив Микитася у спробі підкупу. Мовляв, екснардеп пропонував йому величезний хабар сумою у 22 млн євро, за що він отримав підозру

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