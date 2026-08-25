ВАКС поместил Ирину Мудрую под стражу: какой залог был назначен

Судебное заседание по делу Ирины Мудрой. Фото: Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд 25 августа избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом суд предусмотрел возможность освобождения из-под стражи после внесения залога в размере 20 млн гривен. Решение суд принял в рамках рассмотрения дела, по которому Мудрой было предъявлено подозрение.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Мудрая рассказала о записях разговоров в материалах дела

Ирина Мудрая во время заседания в Высшем антикоррупционном суде заявила, что значительная часть разговоров, фигурирующих в материалах дела, была записана через микрофон другого человека. По ее словам, речь идет о человеке, которому она доверяла. Мудра отметила, что из 237 разговоров, которые стали частью дела, 232 были записаны не с ее устройства.

"Из 237 разговоров, включенных в это дело, 232 записаны через микрофон одного человека. Не моего. Этот человек был мне близок, я ему доверяла, и все время, когда она разговаривала со мной, она меня записывала", — заявила она.

По словам Мудрой, ей инкриминируют не конкретный документ, решение или факт получения средств, а содержание частных разговоров.

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"Он говорил, я слушала, он записывал", — сказала она.

Мудрая подчеркнула, что готова дать объяснения по каждой из записей. Она также призвала изучать разговоры полностью, а не использовать отдельные фрагменты, вырванные из контекста.

Обвиняемая заявила, что планирует обратиться за помощью к друзьям и знакомым, чтобы собрать средства на залог. По ее словам, у нее много контактов и надеется найти необходимые 20 млн гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 августа во время очередного заседания Высшего антикоррупционного суда по делу Ирины Мудрой обвиняемая заявила, что не планирует препятствовать следствию и готова содействовать установлению всех обстоятельств. Также Мудрая рассказала о своей профессиональной деятельности и отметила, что на протяжении многих лет использовала юридические инструменты для противодействия России.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа НАБУ и САП в рамках спецоперации "Форест Гамп" провели обыски в квартирах Ирины Мудрой, заместительницы руководителя Офиса Президента, и народного депутата Вадима Столара.