Юрченко заявил о приближении завершения дела против него

Александр Юрченко. Фото: кадр из видео

Народный депутат Александр Юрченко высказался по поводу дела, возбужденного против него. По его словам, оно наконец-то близится к завершению. Юрченко подчеркнул, что это тяжелое дело, которое испортило ему жизнь, здоровье и репутацию.

Об этом Александр Юрченко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.

Реклама

Дело против Александра Юрченко приближается к финалу

"Тяжелое дело, которое испортило мне жизнь, здоровье и репутацию, наконец-то подходит к своему логическому завершению. Мы изучили все материалы дела. За это время стало очевидным, что очень многие действия, которые я не мог объяснить вначале, которые казались непонятными и зачем они происходили, стали очевидными", — говорит Юрченко.

Он подчеркнул, что после изучения материалов дела пришли к выводу, что "правоохранительными органами были инсценированы противоправные действия, целью которых было дискредитировать и подставить его".

"Дискредитация должна была служить для того, чтобы скрыть, по сути, нарушение законодательства непосредственно со стороны правоохранительных органов. Как я отмечал с первого дня этой истории, я не брал никаких средств, не подавал никаких поправок, и ничего из того, что мне инкриминируется, мной совершено не было", — подчеркнул народный депутат.

Читайте также:

Он говорит, что будет и дальше бороться за справедливость. Юрченко заявил, что поддерживает борьбу с коррупцией, однако сотрудники антикоррупционных органов также могут ошибаться, а такие ошибки способны разрушить человеку жизнь.

Расследование по этому делу продолжается еще с 2020 года. Тогда детектив НАБУ, работавший под прикрытием, выдал себя за представителя иностранной компании, заинтересованной в строительстве в Украине предприятия по переработке отходов. Юрченко судят по подозрению во взяточничестве и вымогательстве денег за внесение поправок в законопроект.

Прокурор САП настаивает на наказании для Юрченко в виде 11 лет лишения свободы. Также сторона обвинения просит на три года лишить его права занимать должности в органах государственной власти и применить конфискацию имущества.

Уже 27 августа защита должна продолжить выступление в ходе судебных прений. После этого Юрченко предоставят возможность выступить. Оглашение приговора запланировано на 15 сентября.

Как писали Новини.LIVE, Высший антикоррупционный суд определил для бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд оставил возможность освобождения из-под стражи при условии внесения залога.

А в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пока нет достаточных оснований для уведомления о подозрении другим должностным лицам Офиса президента по делу, касающемуся Ирины Мудрой.