Юрченко обратился к суду с просьбой признать его невиновным по делу о взяточничестве

Александр Юрченко. Иллюстративное фото: Александр Юрченко/Facebook

Народный депутат Украины Александр Юрченко в ходе судебных прений обратился к Высшему антикоррупционному суду с просьбой признать его невиновным по делу о неправомерной выгоде за внесение изменений в законодательство в сфере управления отходами. Он опроверг обвинения и заявил, что стал жертвой провокации.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что заявил Юрченко в суде

Александр Юрченко утверждает, что не предлагал передавать ему средства и не получал неправомерной выгоды. По его словам, он согласился на встречу с представителем якобы иностранной компании, поскольку считал его потенциальным инвестором.

"Ознакомившись с материалами дела, считаю, что Демченко [агент НАБУ под прикрытием. — Ред.] является провокатором, о чем свидетельствуют следующие факты. Инициатором встречи со мной был именно он. Демченко на самом деле не вел ту деятельность по представительству интересов иностранных компаний, о которой он заявлял", — заявил Юрченко.

По словам Юрченко, его интересовало привлечение инвестиций в сферу переработки отходов и создание соответствующей отрасли в Украине.

Читайте также:

"Я думаю, общество осудило бы меня, если бы я не пошел на встречу с потенциальным инвестором, который мог бы предоставить проукраинские инвестиции и рабочие места", — сказал он.

Юрченко заявил о провокации со стороны НАБУ

Народный депутат утверждает, что Демченко на самом деле не намеревался представлять интересы иностранных компаний. Он также заявил, что тот был связан с Национальным антикоррупционным бюро Украины и действовал в рамках операции, направленной против него.

"Демченко находился в зависимости от НАБУ, поскольку с самого начала был представителем этого самого органа, который и осуществлял провокацию в отношении меня", — заявил Юрченко.

По его словам, во время встреч Демченко якобы подталкивал участников к совершению преступления и сам предлагал схему передачи неправомерной выгоды.

"Во время встречи с Фищенком [Иваном, помощником народного депутата Юрченка. — Ред.] и мной Демченко постоянно провоцировал нас на совершение преступлений. Более того, самостоятельно предлагал схему передачи неправомерной выгоды и применение конспирологических мер", — сказал нардеп.

Юрченко попросил суд оправдать его

Александр Юрченко считает, что уголовное производство в его отношении возникло в результате действий правоохранителей. По его мнению, если бы НАБУ не проводило оперативных мероприятий и не привлекало Демченко, его общения с ним не произошло бы.

"Если бы сотрудники НАБУ безосновательно не возбудили оперативно-розыскное дело, не изготовили имитационные материалы, не придумали историю о представителе иностранного предприятия, который впоследствии целенаправленно искал со мной встречи, моего общения с Демченко вообще не было бы", — заявил Юрченко.

Нардеп также считает, что доказательства по делу были получены с существенным нарушением его прав и поэтому не могут использоваться судом.

"Доказательства в этом уголовном производстве, полученные в результате существенного нарушения моих прав и свобод, следовательно, являются недопустимыми", — сказал он.

После этого Юрченко обратился к суду с просьбой оправдать его.

"Поэтому прошу суд признать меня невиновным в инкриминируемых мне уголовных правонарушениях и оправдать меня", — заявил нардеп.

Что известно о деле Юрченко

Юрченко обвиняют в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к её предоставлению. По версии обвинения, в 2020 году он через посредника просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект об управлении отходами иеще 200 тысяч долларов для подкупа других народных депутатов.

19 августа 2026 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе прений попросил ВАКС признать Юрченко виновным и назначить ему 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Следующее заседание по делузапланировано на 10 сентября 2026 года. Защита должна завершить судебные прения, после чего Юрченко выступит с последним словом, а оглашение приговора запланировано на 15 сентября.

Новини.LIVE писали, что дело Юрченко приблизилось к завершению, а оглашение приговора Высшего антикоррупционного суда ожидается 15 сентября. Сам Юрченко заявлял, что не признает обвинений и считает, что правоохранительные органы действовали против него незаконно.

Новини.LIVE также сообщали, что Высший антикоррупционный суд оштрафовал Юрченко на 1514 гривен за неявку на одно из судебных заседаний. Народный депутат объяснял свое отсутствие участием в форуме в Закарпатье, посвященном жилью для внутренне перемещенных лиц.