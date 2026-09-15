НАБУ викрило схему: заволодіння 100 тисяч тонн пального Укрнафти

Представники НАБУ та підозрюваний. Ілюстративне фото: НАБУ/Facebook

НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яка заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" вартістю понад 2,88 млрд гривень. Пальне реалізовували через мережу пов’язаних компаній, а отримані кошти виводили, зокрема, на користь закордонних структур.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України 15 вересня, у вівторок, передає Новини.LIVE.

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НАБУ викрило схему з "Укрнафтою"

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що ця схема діяла у 2017–2020 роках. Організаторами оборудки були представники відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала значну частину нафтового сектору України. У межах першого епізоду злочинної діяльності про підозру повідомили чотирьом учасникам. Серед них:

організатор вищого рівня — один із лідерів бізнес-групи;

організатор нижчого рівня — акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, який координував дії виконавців та займався приховуванням злочинної діяльності;

голова правління одного з акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі;

заступник голови правління з комерційних питань іншого підконтрольного товариства.

Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Ще одному фігуранту — колишньому віцепрезиденту ПАТ "Укрнафта", контрольний пакет акцій якого належить державі, — також підготовлено письмове повідомлення про підозру. Оскільки ця особа є іноземцем і перебуває за кордоном, документи направили для вручення в межах міжнародного співробітництва.

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Детективи НАБУ запевняють, що керівники бізнес-групи організували заволодіння близько 100 тисячами тонн нафтопродуктів загальною вартістю понад 2,88 млрд гривень.

Спочатку пальне передавали підконтрольній компанії на підставі договорів комісії. Після цього частину нафтопродуктів переправляли до інших пов’язаних між собою підприємств.

Надалі пальне продавали оптом і вроздріб через мережу автозаправних станцій. Отримані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, у тому числі тих, що були зареєстровані за межами України.

"Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів. Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми. Крім цього, досліджуються обставини заволодіння майном Укрнафти у подальші періоди, зокрема після введення на території України воєнного стану", — йдеться в джерелі.

НАБУ перевіряє подальше заволодіння майном

Окрім епізоду 2017–2020 років, детективи продовжують досліджувати обставини можливого заволодіння майном "Укрнафти" в наступні періоди. Слідство перевіряє можливі порушення, які могли відбуватися вже після введення в Україні воєнного стану.

Окремо НАБУ повідомило про виявлення фактів можливого витоку інформації, яка становила таємницю досудового розслідування. Йдеться про дані щодо запланованих слідчих та процесуальних дій, які, за даними детективів, передавалися довіреній особі організаторів.

"За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження. Досудове розслідування за цими фактами триває", — пишуть в НАБУ.

Новини.LIVE писали, нещодавно стало відомо, що НАБУ та САП провели спецоперацію "Карфаген" із викриття злочинної організації, до діяльності якої причетний посадовець Офісу Генерального прокурора України. Організація забезпечувала "кришування" мережі шахрайських кол-центрів, а також займалась легалізацією незаконно отриманого майна.

Також Новини.LIVE інформували, що НАБУ та САП викрили посадовців Головного управління ДПС у Тернопільській області, яких підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від підприємців. Фігуранти могли отримати 75 тисяч євро неправомірної вигоди та вимагали "відкат" за сприяння в отриманні бюджетного відшкодування ПДВ.