Сотрудники НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о злоупотреблениях при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Речь идет о договорах, которые должностные лица Госспецсвязи заключили в 2023 году с тремя связанными между собой компаниями. По данным следствия, государству был нанесен ущерб в размере 254 млн грн.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Дроны для Сил обороны закупались по завышенным ценам

Следствие установило, что в мае и сентябре 2023 года должностные лица заключили договоры на поставку дронов DJI Mavic 3 — 400 единиц, DJI Mavic 3T — 500 единиц, DJI Mavic 3Pro — 2000 единиц, DJI Matrice M30T — 900 единиц и Autel Evo Max 4T — 1300 единиц.

По версии правоохранителей, беспилотники закупались по ценам, которые на 60–90 % превышали рыночные. Победителей тендеров якобы определяли заранее, а для создания видимости конкуренции привлекали другие компании, подконтрольные организаторам схемы.

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В одном из случаев чиновники направили запрос на коммерческое предложение будущему победителю закупки, указав название юридического лица, которое официально зарегистрировали лишь через несколько дней после отправки письма. По данным следствия, полученные средства участники схемы переводили на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубежом.

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В рамках уголовного производства о подозрении сообщили пяти лицам — двум должностным лицам Госспецсвязи и трем представителям частных компаний. Их действия квалифицировали по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

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Первоначальную схему растраты 90 млн грн при закупке дронов DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T НАБУ и САП раскрыли в октябре 2025 года. В ходе дальнейшего расследования правоохранители выявили дополнительные эпизоды злоупотреблений. В августе 2026 года фигурантам было сообщено о подозрении в растрате ещё 164 млн грн при закупках DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3Pro и DJI Matrice M30T.

Также в рамках производства правоохранители добились ареста более 4 млн долларов США на счетах подконтрольных компаний за рубежом и 17 млн грн в Украине.

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Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП сообщили о подозрении судебным экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. По версии следствия, специалисты подготовили ложные заключения о стоимости квартиры супруги высокопоставленного сотрудника СБУ. Впоследствии сторона защиты использовала эти материалы в качестве доказательств в антикоррупционных органах и суде.

Как сообщали Новини.LIVE, экс-прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко призвал НАБУ проверить использование средств, выделенных на энергетическую устойчивость и защиту энергетической инфраструктуры. Он также высказался по поводу расследования дела "Чистый город", связанного с земельными махинациями в Киеве, и подчеркнул необходимость уделить больше внимания возможным злоупотреблениям.