Співробітники НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі про зловживання під час закупівлі безпілотників для Сил оборони України. Йдеться про договори, які посадовці Держспецзв’язку уклали у 2023 році з трьома пов’язаними між собою компаніями. За даними слідства, державі завдали збитків на 254 млн грн.

Про це повідомили в НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Дрони для Сил оборони закуповували за завищеними цінами

Слідство встановило, що у травні та вересні 2023 року посадовці уклали договори на постачання дронів DJI Mavic 3 — 400 одиниць, DJI Mavic 3T — 500 одиниць, DJI Mavic 3Pro — 2000 одиниць, DJI Matrice M30T — 900 одиниць та Autel Evo Max 4T — 1300 одиниць.

За версією правоохоронців, безпілотники закуповували за цінами, які на 60–90% перевищували ринкові. Переможців тендерів нібито визначали заздалегідь, а для створення видимості конкуренції залучали інші компанії, підконтрольні організаторам схеми.

В одному з випадків посадовці надіслали запит на комерційну пропозицію майбутньому переможцю закупівлі, вказавши назву юридичної особи, яку офіційно зареєстрували лише за кілька днів після відправлення листа. За даними слідства, отримані кошти учасники схеми переказували на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.

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У межах кримінального провадження про підозру повідомили п’ятьом особам — двом посадовцям Держспецзв’язку та трьом представникам приватних компаній. Їхні дії кваліфікували за частиною п’ятою статті 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Первинну схему розтрати 90 млн грн під час закупівлі дронів DJI Mavic 3 та Autel Evo Max 4T НАБУ і САП викрили у жовтні 2025 року. Під час подальшого розслідування правоохоронці виявили додаткові епізоди зловживань. У серпні 2026 року фігурантам повідомили про підозру в розтраті ще 164 млн грн під час закупівель DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3Pro та DJI Matrice M30T.

Також у межах провадження правоохоронці домоглися арешту понад 4 млн доларів США на рахунках підконтрольних компаній за кордоном і 17 млн грн в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, НАБУ та САП повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. За версією слідства, фахівці підготували неправдиві висновки щодо вартості квартири дружини високопосадовця СБУ. Згодом сторона захисту використала ці матеріали як докази в антикорупційних органах і суді.

Як повідомляли Новини.LIVE, експрокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко закликав НАБУ перевірити використання коштів, виділених на енергетичну стійкість і захист енергетичної інфраструктури. Він також висловився щодо розслідування справи "Чисте місто", пов’язаної із земельними оборудками в Києві, та наголосив на необхідності посилити увагу до можливих зловживань.