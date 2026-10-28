На Сумщині під час розмінування загинули двоє рятувальників ДСНС

Замінована територія. Фото: УНІАН

У Сумській області під час гуманітарного розмінування загинули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій з Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Суми". Йдеться про Олександра Ковальчука та Дениса Сидорича.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у середу, 28 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Загибель під час розмінування Сумщини

Очільник ДСНС Андрій Даник заявив, що родина рятувальників переживає ще одну важку втрату.

Денис Сидорич та Олександр Ковальчук. Фото: ДСНС

"На Сумщині під час гуманітарного розмінування загинули наші колеги з Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Суми" ДСНС України - майор служби цивільного захисту начальник групи механізованого розмінування Олександр Ковальчук та майстер-сержант служби цивільного захисту сапер-оператор Денис Сидорич", — каже він.

У Шосткинському районі під час виконання завдань піротехнічною групою вибухнув російський боєприпас. Унаслідок інциденту один сапер загинув на місці, а другий зазнав важких травм. Його госпіталізували, проте медики не змогли врятувати життя постраждалого.

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Відомо, що Олександру було 32 роки, понад половину життя він віддав службі в ДСНС. Розпочавши кар’єру курсантом факультету цивільного захисту, він згодом став начальником групи механізованого розмінування.

За його професійним становленням стояли роки підготовки, здобутого досвіду та відповідальної праці, спрямованої на захист і безпеку людей.

А Денису було 39 років. Він приєднався до ДСНС ще у 2022 році. У найважчий для країни час обрав службу, став сапером-оператором і виконував роботу, яка щодня вимагала витримки, знань і мужності.

"Але сьогодні найважче говорити не про посади й роки служби. Найважче усвідомлювати, що їх більше немає з нами. На Олександра вдома чекали дружина, 4-річний син і батьки. На Дениса — дружина, 8-річний син і батьки. Двоє чоловіків, які мали повертатися додому після роботи, обіймати своїх дітей, бути поруч із рідними, будувати плани на майбутнє. Цей біль втрати неможливо виміряти словами!" — йдеться у повідомленні ДСНС.

У відомстві зазначили, що Олександр та Денис прийшли до служби різними шляхами та у різний час, але їх обʼєднували відданість своїй справі, відповідальність за життя інших і готовність виконувати свій обов’язок там, де це було потрібно.

Співробітники ДСНС загинули під час роботи, очищуючи українську землю від смертоносної російської зброї.

"Від імені всіх рятувальників висловлюю щирі співчуття родинам Олександра та Дениса. Жодні слова не втамують вашого болю. Ми сумуємо разом із вами й розділяємо ваш біль. Світла пам’ять Олександру Ковальчуку та Денису Сидоричу. Дякую вам за службу. За все, що ви зробили для людей і України. Низький уклін!" — додав Андрій Даник.

Як писали Новини.LIVE, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що після розмінування дороги до тимчасово окупованих Олешок планують організувати доставку гуманітарного вантажу. Він включатиме продукти харчування, питну воду, медикаменти та обладнання для місцевої лікарні. Також мешканці міста матимуть змогу самостійно визначити, куди евакуюватися.

А у вересні чоловік на тракторі наїхав на міну в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок вибуху він отримав поранення.