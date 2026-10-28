В Сумской области во время разминирования погибли двое спасателей ГСЧС

Заминированная территория. Фото: УНИАН

В Сумской области во время гуманитарного разминирования погибли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Сумы». Речь идет об Александре Ковальчуке и Денисе Сидориче.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в среду, 28 октября, передает Новини.LIVE.

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Гибель во время разминирования Сумской области

Глава ГСЧС Андрей Даник заявил, что семьи спасателей переживают еще одну тяжелую утрату.

Денис Сидорич и Александр Ковальчук. Фото: ГСЧС

"В Сумской области во время гуманитарного разминирования погибли наши коллеги из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Сумы" ГСЧС Украины — майор службы гражданской защиты, начальник группы механизированного разминирования Александр Ковальчук и мастер-сержант службы гражданской защиты, сапер-оператор Денис Сидорич", — говорит он.

В Шосткинском районе во время выполнения заданий пиротехнической группой взорвался российский боеприпас. В результате инцидента один сапер погиб на месте, а второй получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь пострадавшего.

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Известно, что Александру было 32 года, более половины жизни он посвятил службе в ГСЧС. Начав карьеру курсантом факультета гражданской защиты, он впоследствии стал начальником группы механизированного разминирования.

За его профессиональным становлением стояли годы подготовки, накопленный опыт и ответственная работа, направленная на защиту и безопасность людей.

А Денису было 39 лет. Он присоединился к ГСЧС ещё в 2022 году. В самое тяжёлое для страны время выбрал службу, стал сапёром-оператором и выполнял работу, которая ежедневно требовала выдержки, знаний и мужества.

"Но сегодня сложнее всего говорить не о должностях и годах службы. Сложнее всего осознавать, что их больше нет с нами. Дома Александра ждали жена, 4-летний сын и родители. Дениса — жена, 8-летний сын и родители. Двое мужчин, которые должны были возвращаться домой после работы, обнимать своих детей, быть рядом с родными, строить планы на будущее. Эту боль утраты невозможно измерить словами!" — говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что Александр и Денис пришли на службу разными путями и в разное время, но их объединяли преданность своему делу, ответственность за жизни других и готовность выполнять свой долг там, где это было необходимо.

Сотрудники ГСЧС погибли при исполнении служебных обязанностей, очищая украинскую землю от смертоносного российского оружия.

"От имени всех спасателей выражаю искренние соболезнования семьям Александра и Дениса. Никакие слова не утешат вашу боль. Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Светлая память Александру Ковальчуку и Денису Сидоричу. Спасибо вам за службу. За все, что вы сделали для людей и Украины. Низкий поклон!" — добавил Андрей Даник.

Как писали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что после разминирования дороги к временно оккупированным Олешковым планируется организовать доставку гуманитарного груза. В него войдут продукты питания, питьевая вода, медикаменты и оборудование для местной больницы. Также жители города смогут самостоятельно определить, куда эвакуироваться.

А в сентябре мужчина на тракторе наехал на мину в Изюмском районе Харьковской области. В результате взрыва он получил ранения.