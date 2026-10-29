Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: npu.gov.ua

За последние сутки российские войска обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. В результате атак пострадали восемь человек. Также были повреждены жилые дома, магазин, автомобили и гараж.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в четверг, 29 октября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия ударов РФ по Сумской области

За прошедшие сутки российские военные нанесли 93 удара по территории Сумской области. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

В Сумской общине в результате атак российских беспилотников получили травмы 41-летний мужчина и 85-летняя женщина. Также повреждены магазин и автомобили.

Реклама

В Путивльской общине в результате удара российского БПЛА ранения получил 40-летний мужчина. В результате атаки повреждено гаражное помещение.

Читайте также:

Еще пять человек пострадали в Шосткинской общине. Ранения получили 55-летняя женщина и мужчины в возрасте 32, 57, 48 и 40 лет. В общине также повреждены многоквартирные и частные дома.

Реклама

Кроме того, повреждения частных домов зафиксированы в Березовской, Верхнесироватской, Серединобудской, Тростянецкой и Николаевской общинах.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Сумской области во время гуманитарного разминирования погибли двое сотрудников ГСЧС — Александр Ковальчук и Денис Сидорич. Трагедия произошла в Шосткинском районе, где во время работы пиротехнической группы взорвался российский боеприпас: один сапер погиб на месте, другой скончался в больнице от тяжелых травм.

Реклама

Новини.LIVE писали, что 28 октября 2026 года в Сумах российский беспилотник попал в складское помещение, в результате чего один человек получил травмы и возник пожар. Здание получило серьезные повреждения из-за взрыва и огня. Из-за угрозы повторного обстрела спасатели временно приостановили тушение, однако впоследствии ликвидировали все очаги горения.