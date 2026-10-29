Бійці ЗСУ, які збивають російські повітряні цілі. Фото: СтратКом ЗСУ

У ніч на 29 жовтня Сили оборони знешкодили 97 російських безпілотників із 112 запущених. Серед ліквідованих цілей було зокрема 30 реактивних дронів. Росіяни завдали масованого удару з трьох напрямків. Наразі ще кілька ворожих апаратів досі залишаються в небі.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Чим Росія атакувала Україну за минулу добу

З 18:00 28 жовтня і протягом усієї ночі проти 29 жовтня російські війська здійснювали масовану повітряну атаку на українські регіони. Загалом загарбники застосували 112 ударних безпілотних літальних апаратів.

Ворог використав "Shahed", апарати "Гербера", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія". З цієї кількості 40 безпілотників були оснащені реактивними двигунами. Повітряні цілі летіли з тимчасово окупованого Донецька, а також із російських міст Міллерово та Орел.

Спільними зусиллями оборонців, згідно з попередніми даними станом на восьму годину ранку, вдалося збити та подавити 97 ворожих цілей. Серед знешкоджених апаратів виявилися 30 реактивних дронів.

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Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри високу ефективність захисників неба, уникнути наслідків російського терору не вдалося. Ворожі дрони подекуди змогли прорватися та завдати ударів. Відомо, що влучання зафіксовані на семи різних локаціях.

Крім того, унаслідок роботи протиповітряної оборони та збиття цілей ще на п'яти локаціях виявлено падіння уламків від ліквідованих російських дронів.

Новини.LIVE інформували, що Україна разом із Нідерландами запустила новий спільний оборонний проєкт під назвою Bliksem, спрямований на посилення захисту неба. Про домовленості оголосив Володимир Зеленський після переговорів із нідерландським прем'єром Робом Єттеном.

Тим часом Кремль готується до масштабніших ударів. Біля військового аеродрому Міллерово в Ростовській області росіяни розбудовують пусковий комплекс, здатний випускати до сотні ударних БпЛА за добу.

Попри це, українські зенітники навчилися результативно збивати швидкісні реактивні дрони "Герань-4". Якщо середній рівень їх ліквідації за минулі три місяці сягає приблизно 60%, то в окремі атаки захисники знищують до 80% таких цілей.

Водночас зміна ворожої тактики може змусити Україну повернутися до жорсткого світломаскування перших місяців війни. Оскільки ворог почав встановлювати на безпілотники оптичні навігаційні системи, в містах розглядають можливість гасити ліхтарі на трасах та автошляхах щоночі, аби не підсвічувати дронам маршрути.