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Главная Новости дня Атака РФ на Украину: ПВО сбила и нейтрализовала 97 дронов

Атака РФ на Украину: ПВО сбила и нейтрализовала 97 дронов

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29 октября 2026 09:12
Атака дронов 29 октября: сколько БпЛА сбила ПВО ночью Фото: СтратКом ВСУ
Бойцы ВСУ, сбивающие российские воздушные цели. Фото: СтратКом ВСУ

В ночь на 29 октября Силы обороны сбили 97 российских беспилотников из 112 запущенных. Среди уничтоженных целей было, в частности, 30 реактивных дронов. Россияне нанесли массированный удар с трех направлений. В настоящее время в небе по-прежнему находятся несколько вражеских аппаратов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Чем Россия атаковала Украину за последние сутки

С 18:00 28 октября и в течение всей ночи на 29 октября российские войска осуществляли массированную воздушную атаку на украинские регионы. Всего захватчики применили 112 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Враг использовал "Shahed", аппараты "Гербера", а также специальные дроны-имитаторы "Пародия". Из этого количества 40 беспилотников были оснащены реактивными двигателями. Воздушные цели летели из временно оккупированного Донецка, а также из российских городов Миллерово и Орел.

Совместными усилиями защитников, согласно предварительным данным по состоянию на восемь часов утра, удалось сбить и подавить 97 вражеских целей. Среди уничтоженных аппаратов оказались 30 реактивных дронов.

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Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на высокую эффективность защитников неба, избежать последствий российского террора не удалось. Вражеские дроны местами смогли прорваться и нанести удары. Известно, что попадания зафиксированы в семи разных локациях.

Кроме того, в результате работы противовоздушной обороны и сбивания целей ещё на пяти локациях обнаружено падение обломков от уничтоженных российских дронов.

Новини.LIVE сообщали, что Украина совместно с Нидерландами запустила новый совместный оборонный проект под названием Bliksem, направленный на усиление защиты воздушного пространства. О договоренностях объявил Владимир Зеленский после переговоров с нидерландским премьером Робом Йеттеном.

Тем временем Кремль готовится к более масштабным ударам. Возле военного аэродрома Миллерово в Ростовской области россияне разворачивают пусковой комплекс, способный выпускать до сотни ударных БпЛА в сутки.

Несмотря на это, украинские зенитчики научились результативно сбивать скоростные реактивные дроны "Герань-4". Если средний уровень их уничтожения за последние три месяца достигает примерно 60%, то в отдельных атаках защитники уничтожают до 80% таких целей.

В то же время изменение тактики противника может вынудить Украину вернуться к жесткому светомаскированию первых месяцев войны. Поскольку враг начал устанавливать на беспилотники оптические навигационные системы, в городах рассматривают возможность отключать фонари на трассах и автодорогах каждую ночь, чтобы не подсвечивать дронам маршруты.

обстрелы ПВО дроны война в Украине РЭБ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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