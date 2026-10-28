Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Нідерланди працюють над проєктом ППО Bliksem

Україна та Нідерланди працюють над проєктом ППО Bliksem

Ua ru
28 жовтня 2026 19:35
Зеленський заявив про спільний із Нідерландами проєкт ППО Bliksem Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна та Нідерланди розпочали спільну роботу над проєктом у сфері протиповітряної оборони під назвою Bliksem. Президент Володимир Зеленський повідомив про відповідну домовленість після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном та представниками українських і нідерландських компаній, які обговорювали перспективи двосторонньої співпраці.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції за підсумками зустрічей у Нідерландах, передає Новини.LIVE.

Реклама
Владимир Зеленский
Президент України Володимир Зеленський розмовляє з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Фото: Reuters

Спільний проєкт ППО Bliksem

Президент України заявив, що українські та нідерландські команди вже отримали завдання опрацювати конкретний проєкт у сфері протиповітряної оборони.

"Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО — Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу", — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, відповідне питання обговорювали під час переговорів з Єттеном, а також на зустрічі з представниками бізнесу обох країн.

Читайте також:

Наразі президент не розкрив технічних характеристик проєкту Bliksem, термінів його реалізації та обсягів фінансування. Україна вже розробляє з європейцями систему ППО Freya.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Нідерланди нададуть Україні 1,2 млрд євро нелетальної допомоги. За словами Зеленського, кошти спрямують на відновлення енергетики, пошкодженої інфраструктури, соціальну сферу та охорону здоров'я.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський пояснив причини провалу енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Через продовження російських атак українські сили завдають ударів у відповідь по енергетичних об'єктах РФ.

Володимир Зеленський зброя Нідерланди ППО ОПК
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації