Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна та Нідерланди розпочали спільну роботу над проєктом у сфері протиповітряної оборони під назвою Bliksem. Президент Володимир Зеленський повідомив про відповідну домовленість після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном та представниками українських і нідерландських компаній, які обговорювали перспективи двосторонньої співпраці.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції за підсумками зустрічей у Нідерландах, передає Новини.LIVE.

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Президент України Володимир Зеленський розмовляє з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Фото: Reuters

Спільний проєкт ППО Bliksem

Президент України заявив, що українські та нідерландські команди вже отримали завдання опрацювати конкретний проєкт у сфері протиповітряної оборони.

"Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО — Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу", — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, відповідне питання обговорювали під час переговорів з Єттеном, а також на зустрічі з представниками бізнесу обох країн.

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Наразі президент не розкрив технічних характеристик проєкту Bliksem, термінів його реалізації та обсягів фінансування. Україна вже розробляє з європейцями систему ППО Freya.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Нідерланди нададуть Україні 1,2 млрд євро нелетальної допомоги. За словами Зеленського, кошти спрямують на відновлення енергетики, пошкодженої інфраструктури, соціальну сферу та охорону здоров'я.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський пояснив причини провалу енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Через продовження російських атак українські сили завдають ударів у відповідь по енергетичних об'єктах РФ.