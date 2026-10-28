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Зеленський: Україна відповідає ударами по енергетиці РФ

Ua ru
28 жовтня 2026 18:22
Зеленський пояснив, чому енергетичне перемир’я між Україною та Росією не запрацювало REUTERS/Stephanie Lecocq
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає ударами по російській енергетиці на атаки окупантів. За його словами, енергетичне перемирʼя, яке запропонував лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, так і не запрацювало.

Про це глава держави сказав на пресконференції разом із премʼєром Нідерландів Робом Єттеном у середу, 28 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Удари по енергетиці

Зеленський нагадав, що Трамп виступив із пропозицією зупинити удари по енергетичній інфраструктурі. Україна погодилася на цю ініціативу, проте Росія її відхилила й надалі завдавала атак по українських енергетичних об’єктах.

Глава держави зазначив, що на тлі російських атак на енергетичні об’єкти українські сили завдають ударів у відповідь по енергетиці Росії.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський підкреслив, що обговорення територіального питання має відбуватися безпосередньо між лідерами держав. Він також зазначив, що ця тема є важливою як для Росії, так і для Сполучених Штатів.

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Також Зеленський повідомив, що переговори за участю України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі вже 10 листопада. Йдеться про період після проміжних виборів у Сполучених Штатах. 

Володимир Зеленський США війна обстріли енергосистема енергетика Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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