Зеленський: Україна відповідає ударами по енергетиці РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає ударами по російській енергетиці на атаки окупантів. За його словами, енергетичне перемирʼя, яке запропонував лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, так і не запрацювало.
Про це глава держави сказав на пресконференції разом із премʼєром Нідерландів Робом Єттеном у середу, 28 жовтня, передає Новини.LIVE.
Удари по енергетиці
Зеленський нагадав, що Трамп виступив із пропозицією зупинити удари по енергетичній інфраструктурі. Україна погодилася на цю ініціативу, проте Росія її відхилила й надалі завдавала атак по українських енергетичних об’єктах.
Глава держави зазначив, що на тлі російських атак на енергетичні об’єкти українські сили завдають ударів у відповідь по енергетиці Росії.
Як писали Новини.LIVE, Зеленський підкреслив, що обговорення територіального питання має відбуватися безпосередньо між лідерами держав. Він також зазначив, що ця тема є важливою як для Росії, так і для Сполучених Штатів.
Також Зеленський повідомив, що переговори за участю України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі вже 10 листопада. Йдеться про період після проміжних виборів у Сполучених Штатах.