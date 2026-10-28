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Главная Новости дня Зеленский: Украина наносит ответные удары по энергетике РФ

Зеленский: Украина наносит ответные удары по энергетике РФ

Ua ru
28 октября 2026 18:22
Зеленский объяснил, почему энергетическое перемирие между Украиной и Россией не сработало REUTERS/Stephanie Lecocq
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает ударами по российской энергетике на атаки оккупантов. По его словам, энергетическое перемирие, предложенное лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, так и не сработало.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в среду, 28 октября, передает Новини.LIVE.

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Удары по энергетике

Зеленский напомнил, что Трамп выступил с предложением прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Украина согласилась на эту инициативу, однако Россия ее отклонила и продолжала наносить удары по украинским энергетическим объектам.

Глава государства отметил, что на фоне российских атак на энергетические объекты украинские силы наносят ответные удары по энергетике России.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский подчеркнул, что обсуждение территориального вопроса должно происходить непосредственно между лидерами государств. Он также отметил, что эта тема важна как для России, так и для Соединенных Штатов.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что переговоры с участием Украины, США и России могут состояться в Абу-Даби уже 10 ноября. Речь идет о периоде после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Владимир Зеленский США война обстрелы энергосистема энергетика Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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