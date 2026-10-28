Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях можно обсуждать только на уровне лидеров. По его словам, он важен как для российской стороны, так и для американской.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в среду, 28 октября, передает Новини.LIVE.

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Вопрос территорий

"Мы готовы обсуждать территории, но на уровне лидеров", — заявил Зеленский.

Кроме того, он назвал темы, которые Украина планирует поднять в ходе предстоящей трехсторонней встречи с США и Россией. Среди приоритетов — прекращение ударов по энергетическим объектам и прекращение боевых действий на море, обмен военнопленными и возвращение украинских детей.

Украинский лидер отметил, что войну необходимо заканчивать, а не продолжать.

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Завершение войны

"Россия проигрывает, но не собирается завершать войну", — отметил Зеленский.

По его словам, США продолжают искать приемлемые для сторон решения и возможные компромиссы для завершения войны.

В то же время главная проблема заключается в том, что Москва не хочет заканчивать войну. Зеленский говорит, что Украине важно сохранять единство с партнерами.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России в Абу-Даби может состояться уже 10 ноября. Киев заинтересован в скорейшем начале переговоров и готов поднимать даже сложные и деликатные темы.

Кроме того, сегодня Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. По итогам встречи было объявлено о дополнительной финансовой помощи Украине со стороны Лондона на общую сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов.