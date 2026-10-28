Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що питання територій можна обговорювати лише на рівні лідерів. За його словами, воно важливе як для російської сторони, так і американської.

Про це глава держави сказав на пресконференції разом із премʼєром Нідерландів Робом Єттеном у середу, 28 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Питання територій

"Ми готові обговорювати території, але на рівні лідерів", — заявив Зеленський.

Крім того, він назвав теми, які Україна планує порушити під час майбутньої тристоронньої зустрічі зі Штатами та Росією. Серед пріоритетів — припинення ударів по енергетичних об’єктах і зупинення бойових дій на морі, обмін військовополоненими та повернення українських дітей.

Український лідер зауважив, що війну необхідно закінчувати, а не продовжувати.

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Завершення війни

"Росія програє, але не збирається завершувати війну", — зазначив Зеленський.

За його словами, США продовжують шукати прийнятні для сторін рішення та можливі компроміси задля завершення війни.

Водночас головна проблема в тому, що Москва не хоче закінчувати війну. Зеленський каже, що Україні важливо зберігати єдність із партнерами.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив, що тристороння зустріч представників України, США та Росії в Абу-Дабі може пройти вже 10 листопада. Київ зацікавлений у якнайшвидшому початку переговорів і готовий порушувати навіть складні та чутливі теми.

Крім того, сьогодні Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. За підсумками оголошено про додаткову фінансову допомогу Україні з боку Лондона на загальну суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів.