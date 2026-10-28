Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина и Нидерланды начали совместную работу над проектом в сфере противовоздушной обороны под названием Bliksem. Президент Владимир Зеленский сообщил о соответствующей договоренности после встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном и представителями украинских и нидерландских компаний, которые обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции по итогам встреч в Нидерландах, передает Новини.LIVE.

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Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Фото: Reuters

Совместный проект ПВО Bliksem

Президент Украины заявил, что украинские и нидерландские команды уже получили задание проработать конкретный проект в сфере противовоздушной обороны.

"Есть задание нашим командам проработать конкретный проект в области ПВО — Bliksem. Мы уже начали эту работу", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, соответствующий вопрос обсуждали во время переговоров с Йеттеном, а также на встрече с представителями бизнеса обеих стран.

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Пока президент не раскрыл технических характеристик проекта Bliksem, сроков его реализации и объемов финансирования. Украина уже разрабатывает совместно с европейцами систему ПВО Freya.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Нидерланды предоставят Украине 1,2 млрд евро нелетальной помощи. По словам Зеленского, средства направят на восстановление энергетики, поврежденной инфраструктуры, социальную сферу и здравоохранение.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский объяснил причины провала энергетического перемирия между Украиной и Россией. Из-за продолжения российских атак украинские силы наносят ответные удары по энергетическим объектам РФ.