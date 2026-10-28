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Головна Новини дня Нідерланди дадуть Україні 1,2 млрд євро на відбудову

Нідерланди дадуть Україні 1,2 млрд євро на відбудову

Ua ru
28 жовтня 2026 19:07
Зеленський повідомив про 1,2 млрд євро допомоги від Нідерландів Україні Reuters
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Фото: Reuters

Нідерланди нададуть Україні новий пакет нелетальної допомоги на суму 1,2 млрд євро, який спрямують на відновлення енергетики, пошкодженої інфраструктури та підтримку соціальної сфери. Про відповідну домовленість президент України Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками переговорів із Єттеном, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский и Роб Еттен
Володимир Зеленський та Роб Єттен. Фото: Reuters

Нідерланди виділять 1,2 млрд євро

За словами глави держави, новий пакет підтримки передбачає фінансування ключових цивільних напрямів, необхідних для відновлення України. Зокрема, кошти спрямують на підтримку енергетичного сектору, відбудову пошкодженої інфраструктури, соціальну сферу та охорону здоров'я.

Допомога матиме нелетальний характер і буде спрямована на забезпечення потреб цивільного населення та відновлення країни.

Владимир Зеленский и Роб Еттен
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Під час зустрічі Зеленський і Єттен також обговорили підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Окрему увагу приділили залученню європейських партнерів до дипломатичного процесу та координації подальших мирних зусиль.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент Зеленський пояснив причини провалу енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, Київ підтримав пропозицію американського лідера Дональда Трампа припинити удари по енергетичній інфраструктурі, однак Москва її відхилила.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський заявив про проблеми України із супутниковим зв'язком та необхідність пошуку альтернативних технологій.

Володимир Зеленський Нідерланди гроші будівництво допомога
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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