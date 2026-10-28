Нідерланди дадуть Україні 1,2 млрд євро на відбудову
Нідерланди нададуть Україні новий пакет нелетальної допомоги на суму 1,2 млрд євро, який спрямують на відновлення енергетики, пошкодженої інфраструктури та підтримку соціальної сфери. Про відповідну домовленість президент України Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
Про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками переговорів із Єттеном, повідомляє портал Новини.LIVE.
Нідерланди виділять 1,2 млрд євро
За словами глави держави, новий пакет підтримки передбачає фінансування ключових цивільних напрямів, необхідних для відновлення України. Зокрема, кошти спрямують на підтримку енергетичного сектору, відбудову пошкодженої інфраструктури, соціальну сферу та охорону здоров'я.
Допомога матиме нелетальний характер і буде спрямована на забезпечення потреб цивільного населення та відновлення країни.
Під час зустрічі Зеленський і Єттен також обговорили підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Окрему увагу приділили залученню європейських партнерів до дипломатичного процесу та координації подальших мирних зусиль.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент Зеленський пояснив причини провалу енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, Київ підтримав пропозицію американського лідера Дональда Трампа припинити удари по енергетичній інфраструктурі, однак Москва її відхилила.
Також Новини.LIVE писав, що Зеленський заявив про проблеми України із супутниковим зв'язком та необхідність пошуку альтернативних технологій.