Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Фото: Reuters

Нидерланды предоставят Украине новый пакет нелетальной помощи на сумму 1,2 млрд евро, который направят на восстановление энергетики, поврежденной инфраструктуры и поддержку социальной сферы. О соответствующей договоренности президент Украины Владимир Зеленский сообщил после встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Йеттеном, сообщает портал Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский и Роб Йеттен. Фото: Reuters

Нидерланды выделят 1,2 млрд евро

По словам главы государства, новый пакет поддержки предусматривает финансирование ключевых гражданских направлений, необходимых для восстановления Украины. В частности, средства направят на поддержку энергетического сектора, восстановление поврежденной инфраструктуры, социальную сферу и здравоохранение.

Помощь будет носить нелетальный характер и будет направлена на обеспечение потребностей гражданского населения и восстановление страны.

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Во время встречи Зеленский и Йеттен также обсудили подготовку трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Отдельное внимание уделили привлечению европейских партнеров к дипломатическому процессу и координации дальнейших мирных усилий.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Зеленский объяснил причины провала энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Киев поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре, однако Москва его отклонила.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский заявил о проблемах Украины со спутниковой связью и необходимости поиска альтернативных технологий.