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Головна Новини дня Зеленський: Україна вже має проблеми із супутниковим зв'язком

Зеленський: Україна вже має проблеми із супутниковим зв'язком

Ua ru
28 жовтня 2026 18:04
Зеленський повідомив про плани знайти альтернативу зв'язку Starlink Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна вже зіткнулася з проблемами у сфері супутникового зв'язку, тому необхідно шукати альтернативні технологічні рішення. За його словами, Україна повинна розвивати співпрацю з державами, які мають відповідні можливості, щоб зменшити залежність від наявних систем та протидіяти потенційним загрозам з боку інших країн.

Про це Зеленський заявив під час візиту до Нідерландів, повідомляє Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский
Президент України Володимир Зеленський прогулюється разом із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Фото: Reuters

Зеленський розповів про проблеми із супутниковим зв'язком

Президент наголосив, що Україна вже відчуває труднощі у сфері супутникового зв'язку. Саме тому, на його думку, необхідно працювати над альтернативними рішеннями та залучати міжнародних партнерів.

Глава держави зазначив, що розвиток супутникових технологій і співпраця в космічній галузі мають важливе значення для захисту України від можливих ризиків, пов'язаних із діями інших держав.

Окремо Зеленський звернув увагу на необхідність посилення української протиповітряної оборони.

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"І, звичайно, Patriot", — додав президент наприкінці відповіді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть відбутися вже 10 листопада. Зеленський заявив, що Київ готовий обговорювати будь-які, навіть чутливі питання, але не погодиться на неприйнятні умови завершення війни.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський 28 жовтня прибув до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Робом Єттеном. Сторони планують обговорити посилення української ППО, оборонну співпрацю та спільні економічні проєкти.

Володимир Зеленський SpaceX інтернет Starlink супутниковий зв'язок
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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