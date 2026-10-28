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Главная Новости дня Зеленский: у Украины уже возникли проблемы со спутниковой связью

Зеленский: у Украины уже возникли проблемы со спутниковой связью

Ua ru
28 октября 2026 18:04
Зеленский сообщил о планах найти альтернативу системе связи Starlink Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна уже столкнулась с проблемами в сфере спутниковой связи, поэтому необходимо искать альтернативные технологические решения. По его словам, Украина должна развивать сотрудничество с государствами, обладающими соответствующими возможностями, чтобы уменьшить зависимость от существующих систем и противодействовать потенциальным угрозам со стороны других стран.

Об этом Зеленский заявил во время визита в Нидерланды, сообщает Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прогуливается вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Фото: Reuters

Зеленский рассказал о проблемах со спутниковой связью

Президент подчеркнул, что Украина уже испытывает трудности в сфере спутниковой связи. Именно поэтому, по его мнению, необходимо работать над альтернативными решениями и привлекать международных партнеров.

Глава государства отметил, что развитие спутниковых технологий и сотрудничество в космической отрасли имеют важное значение для защиты Украины от возможных рисков, связанных с действиями других государств.

Отдельно Зеленский обратил внимание на необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.

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"И, конечно, Patriot", — добавил президент в конце ответа.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби могут состояться уже 10 ноября. Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать любые, даже чувствительные вопросы, но не согласится на неприемлемые условия завершения войны.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский 28 октября прибыл в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Робом Йеттеном. Стороны планируют обсудить усиление украинской ПВО, оборонное сотрудничество и совместные экономические проекты.

Владимир Зеленский SpaceX интернет Starlink спутниковая связь
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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