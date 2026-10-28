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Головна Новини дня Флеш заявив, що Україна може повернутись до світломаскування

Флеш заявив, що Україна може повернутись до світломаскування

Ua ru
28 жовтня 2026 15:08
Україна може повернутися до світломаскування через дрони РФ - Флеш facebook.com/zelenskyy.official
Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна може повернутись до світломаскування, як у 2022 році, через оснащення російських дронів. Повідомляється, що в них можуть бути оптичні системи навігації. Особливо світломаскування може стосуватись освітлення доріг та трас у нічний час.

Таку думку висловив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає Новини.LIVE.

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Флеш про світломаскування в Україні

Сергій Бескрестнов висловив свою думку щодо нового оснащення російських безпілотників, він проінформував, що в України може виникнути потреба знову використовувати світломаскування, як елемент захисту.

Таке може трапитись, що РФ почне масштабно використовувати модуль оптичної навігації "Сусанін" на безпілотниках "Герань-5", інших БпЛА і ракетах.

Він наголосив, що особливо це стосується вуличного освітлення, зокрема "на дорогах і окремих ділянках трас".

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Радник президента Бескрестнов згадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жителі теж використовували світломаскування, але в більшості через нерозуміння ситуації та страх. За його словами, тепер до цього питання доведеться підійти більш усвідомлено.

Флеш заявив, що Україна може повернутись до світломаскування - фото 1
Допис Сергія "Флеша". Скриншот: Telegram

Ми писали, що радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що використовувати Starlink для далекобійних ударів по території Росії фізично неможливо. Така відповідь була реакцією на допис Ілона Маска, де він стверджував, що Україна їх використовує для обстрілів РФ.

Новини.LIVE писали, що Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, як працює російська ракета "Іскандер" з касетною боєголовкою К5. Стало відомо, що вона вибухає над землею на 58 бойових частин, для того щоб уразити якомога більше людей навкруги.

безпілотники оборонна сфера ракети дрони війна в Україні БпЛА
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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