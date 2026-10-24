Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Комерційні термінали Starlink фізично неможливо використовувати для далекобійних ударів і атак дронами середньої дальності. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, відреагувавши на допис Ілона Маска про використання Starlink українськими військовими для ударів.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які обмеження має Starlink в Україні

Бескрестнов зазначив, що здивований тим, що Маск не знає про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Допис Сергія Бескрестнова. Фото: скриншот

За словами радника президента, із лютого 2026 року всі термінали Starlink над територією України, зокрема на окупованих територіях, мають обмеження швидкості переміщення на рівні 70–90 км/год.

Крім того, Starlink не працює над територією Росії.

Читайте також:

"Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками", — наголосив Бескрестнов.

Що передувало заяві

Радник президента опублікував пояснення у відповідь на допис Ілона Маска про використання Starlink українськими військовими для ударів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня група американських сенаторів і конгресменів закликала Пентагон розширити доступ України до супутникової системи Starshield та відновити стабільну роботу Starlink. Законодавці наголосили, що перебої зі зв’язком і обмеження швидкості впливають на управління військами, обмін розвідданими та роботу безпілотників.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня американські законодавці звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Ілона Маска відновлення доступу України до Starlink. Вони пояснили, що супутниковий зв’язок потрібен українським військовим, зокрема для виявлення російських ракетних пускових установок.