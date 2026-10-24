Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Коммерческие терминалы Starlink физически невозможно использовать для дальних ударов и атак дронами средней дальности. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отреагировал на пост Илона Маска об использовании Starlink украинскими военными для нанесения ударов.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Какие ограничения действуют у Starlink в Украине

Бескрестнов отметил, что удивлен тем, что Маск не знает об ограничениях работы спутниковой связи Starlink в Украине.

Пост Сергея Бескрестнова. Фото: скриншот

По словам советника президента, с февраля 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины, в частности на оккупированных территориях, имеют ограничение скорости перемещения на уровне 70–90 км/ч.

Кроме того, Starlink не работает над территорией России.

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"Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов дипстрайками и мидл-страйками", — подчеркнул Бескрестнов.

Что предшествовало заявлению

Советник президента опубликовал разъяснение в ответ на пост Илона Маска об использовании Starlink украинскими военными для нанесения ударов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября группа американских сенаторов и конгрессменов призвала Пентагон расширить доступ Украины к спутниковой системе Starshield и восстановить стабильную работу Starlink. Законодатели подчеркнули, что перебои со связью и ограничения скорости влияют на управление войсками, обмен разведданными и работу беспилотников.

Также Новини.LIVE писали, что 24 октября американские законодатели обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться от Илона Маска возобновления доступа Украины к Starlink. Они пояснили, что спутниковая связь необходима украинским военным, в частности для обнаружения российских ракетных пусковых установок.