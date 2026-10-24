Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Reuters

Двухпартийная группа американских законодателей призвала администрацию президента США Дональда Трампа возобновить и расширить доступ Украины к спутниковой системе Starshield. Они предупредили, что ограничение её работы может ослабить украинские военные операции против России.

Об этом сообщает The Hill, информирует Новини.LIVE.

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Чего требуют американские законодатели

В письме министру обороны США Питу Хэгсету сенаторы и члены Палаты представителей призвали отменить ограничения скорости соединения Starshield, а также расширить контракт на использование системы Украиной. В частности, они предлагают обеспечить ее работу для поддержки украинских военных операций даже над территорией России.

"Украинские силы зависят от этих услуг для управления войсками, обмена разведывательной информацией, связи на поле боя и работы беспилотных систем. Любое ухудшение обслуживания, в частности снижение скорости соединения, ограничение географического покрытия или перебои в доступе, подрывает военную эффективность Украины и дает российским силам оперативное преимущество", — говорится в письме.

Обращение подписали трое сенаторов — республиканец Том Тиллис и демократы Элисса Слоткин и Марк Келли. К ним также присоединились пять членов Палаты представителей от обеих партий.

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Законодатели подчеркнули, что решения относительно доступности спутниковой связи, покрытия и качества услуг не должны зависеть исключительно от частного поставщика, если они напрямую влияют на способность Украины защищаться.

Что известно об ограничениях Starshield

Starshield — специализированное направление спутниковых систем Starlink, которыми управляет компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску.

Обращение законодателей стало реакцией на сообщение о том, что в начале октября приемники Starshield перестали работать на украинской военной технике, двигавшейся со скоростью выше определенного порога. Это вызвало недовольство части американских политиков, которые заявили, что решения, влияющие на военные возможности Украины, нельзя оставлять на усмотрение одной компании.

Маск отрицал, что именно он принял решение об ограничениях, и предполагал, что они могли поступить от Дональда Трампа и Пентагона. В то же время The Wall Street Journal сообщала, что к введению ограничений был причастен сам Маск.

В четверг Трамп заявил, что его администрация связалась с Маском, после чего тот возобновил работу Starshield для Украины. Однако в пятницу украинские чиновники сообщили, что системы по-прежнему не работали.

В своем письме законодатели также предложили Пентагону воспользоваться полномочиями в соответствии с Законом об оборонном производстве США, чтобы уделить приоритетное внимание обеспечению и расширению спутниковой связи, необходимой для обороны Украины.

По их мнению, стабильный доступ к спутниковой связи важен как для обороноспособности Украины, так и для защиты интересов национальной безопасности США.

Ранее Новини.LIVE сообщали 24 октября, что, по данным The Atlantic, директор ЦРУ Джон Ретклифф не будет пытаться убедить Дональда Трампа изменить решение, если тот решит прекратить передачу Украине разведывательных данных. В то же время официально США на тот момент не прекращали предоставлять Киеву такую информацию.

Также Новини.LIVE писали, что 24 октября Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, это важно для фронтовой логистики и защиты Украины от российских реактивных беспилотников.