Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Reuters

Двопартійна група американських законодавців закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити й розширити доступ України до супутникової системи Starshield. Вони попередили, що обмеження її роботи можуть послабити українські військові операції проти Росії.

Про це повідомляє The Hill, інформує Новини.LIVE.

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Що вимагають американські законодавці

У листі до міністра оборони США Піта Гегсета сенатори й члени Палати представників закликали скасувати обмеження швидкості з’єднання Starshield, а також розширити контракт на використання системи Україною. Зокрема, вони пропонують забезпечити її роботу для підтримки українських військових операцій навіть над територією Росії.

"Українські сили залежать від цих послуг для управління військами, обміну розвідувальною інформацією, зв’язку на полі бою та роботи безпілотних систем. Будь-яке погіршення обслуговування, зокрема зниження швидкості з’єднання, обмеження географічного покриття або перебої в доступі, підриває військову ефективність України та дає російським силам оперативну перевагу", — йдеться в листі.

Звернення підписали троє сенаторів — республіканець Том Тілліс і демократи Елісса Слоткін та Марк Келлі. До них також приєдналися п’ятеро членів Палати представників від обох партій.

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Законодавці наголосили, що рішення щодо доступності супутникового зв’язку, покриття та якості послуг не повинні залежати виключно від приватного постачальника, якщо вони безпосередньо впливають на здатність України захищатися.

Що відомо про обмеження Starshield

Starshield — спеціалізований напрям супутникових систем Starlink, якими керує компанія SpaceX, що належить американському підприємцю Ілону Маску.

Звернення законодавців стало реакцією на повідомлення про те, що на початку жовтня приймачі Starshield перестали працювати на українській військовій техніці, яка рухалася зі швидкістю вище певного порога. Це викликало невдоволення частини американських політиків, які заявили, що рішення, які впливають на військові можливості України, не можна залишати на розсуд однієї компанії.

Маск заперечував, що саме він ухвалив рішення про обмеження, і припускав, що вони могли надійти від Дональда Трампа та Пентагону. Водночас The Wall Street Journal повідомляла, що до запровадження обмежень був причетний сам Маск.

У четвер Трамп заявив, що його адміністрація зв’язалася з Маском, після чого той відновив роботу Starshield для України. Однак у п’ятницю українські посадовці повідомили, що системи все ще не працювали.

У своєму листі законодавці також запропонували Пентагону скористатися повноваженнями за Законом про оборонне виробництво США, щоб надати пріоритет забезпеченню та розширенню супутникового зв’язку, необхідного для оборони України.

На їхню думку, стабільний доступ до супутникового зв’язку важливий як для обороноздатності України, так і для захисту інтересів національної безпеки США.

Раніше Новини.LIVE повідомляли 24 жовтня, що, за даними The Atlantic, директор ЦРУ Джон Реткліфф не намагатиметься переконати Дональда Трампа змінити рішення, якщо той вирішить припинити передавання Україні розвідувальних даних. Водночас офіційно США на той момент не припиняли надавати Києву таку інформацію.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня Володимир Зеленський повідомив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень. За його словами, це важливо для фронтової логістики та захисту України від російських реактивних безпілотників.