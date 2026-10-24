Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф. Фото: abcnews.go.com

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, за оцінкою людей, які з ним працювали, виконає наказ президента США Дональда Трампа, якщо той вирішить припинити передавати Україні розвідувальну інформацію. Проте Вашингтон офіційно не зупиняв обмін розвідданими з Києвом, хоча глава Білого дому погрожував таким кроком через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це йдеться в матеріалі американського журналу The Atlantic, опублікованому 23 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Як директор ЦРУ діятиме у разі рішення Трампа

Автор матеріалу Шейн Гарріс поспілкувався з понад десятком чинних і колишніх співробітників розвідки США та Європи. За їхніми словами, Реткліфф не намагатиметься переконати Трампа відмовитися від рішення про припинення розвідувальної підтримки України. Навіть занепокоєння всередині ЦРУ не змінить ситуацію.

Співрозмовники видання пояснили, що директор розвідки вважає своїм обов'язком консультувати президента, а не визначати державну політику. Він може пояснити наслідки можливих рішень, але не наполягатиме на певному варіанті дій.

Українські посадовці, тим часом, не вважають Реткліффа безумовним захисником інтересів України. Вони розуміють, що він підпорядковується Трампу й може виконати його наказ.

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Водночас у Києві довіряють директору ЦРУ в питаннях оцінки ситуації на фронті. Українські посадовці розраховують, що він донесе до президента США реальну картину війни, а не лише те, що той хоче почути.

"Він добре поінформований і розуміє реальну ситуацію. Їхні люди, які перебувають тут, дуже добре нас підтримують. Вони справжні професіонали", — сказав співрозмовник видання про Реткліффа та працівників американської розвідки.

Чому Трамп погрожує зупинити розвідпідтримку України

Американський президент погрожував припинити передавання розвідданих, якщо Україна не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи.

Трамп пов'язує пошкодження російських НПЗ зі зростанням цін на пальне та прагне зупинити українські удари. Водночас американська розвідка вважає, що російський диктатор Володимир Путін продовжує війну, оскільки розраховує виснажити Україну та її союзників.

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших восьми місяців 2026 року Україна в середньому атакувала російський нафтопереробний завод раз на три дні.

Попри напружені відносини між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, американська розвідка продовжує допомагати українським військовим. За інформацією видання, передані США дані використовують для ударів углиб території Росії, а американські розвідувальні супутники забезпечують раннє попередження про наближення ракет і безпілотників.

"ЦРУ відіграє провідну роль", — сказав колишній високопоставлений офіцер США, який часто відвідує Україну.

Також ЦРУ допомагало розбудовувати сучасну українську розвідку після анексії Криму Росією у 2014 році.

Що відомо про ризики припинення передачі розвідданих

Минулого тижня Україна вже зіткнулася з проблемами, які були схожі на скорочення американської підтримки. На тлі російських ударів по Києву з'явилися повідомлення про перебої в роботі супутникової мережі Starlink та американських систем раннього попередження про російські ракети.

Водночас джерела The Atlantic зазначили, що частина проблем могла бути спричинена технічними несправностями. Тому ці випадки не свідчать про те, що США навмисно припинили передавати Україні розвіддані.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський говорив про попередження з боку Вашингтона щодо можливого припинення обміну розвідувальними даними через удари українських військових по російських нафтопереробних заводах.

Також Новини.LIVE писали про те, що українські радіолокаційні станції здатні самостійно виявляти російські ракети "Іскандер" на висоті понад 40 кілометрів. Водночас у разі припинення передавання супутникової інформації зі США повітряні тривоги можуть оголошувати із запізненням і на більшій території.