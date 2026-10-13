Повітряні тривоги можуть лунати пізніше у разі втрати розвідданих США

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють над знешкодженням нерозірваної боєголовки російської балістичної ракети. Фото: ДСНС

Українські РЛС здатні самостійно засікати російські "Іскандери" на висоті понад 40 кілометрів. Однак через гіпотетичну зупинку передачі супутникової інформації від США повітряні тривоги оголошуватимуть із запізненням та на ширших територіях.

Про це сказав в ефірі Вечір.LIVE експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

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Власні радари замість супутникових даних

Валерій Романенко спростував заяви про проблеми для української протиповітряної оборони. За його словами, держава не втратить здатність фіксувати загрозу, хоча функція раннього попередження дійсно погіршиться.

Як працює попередження про пуски

Експерт з авіації пояснив, що космічна розвідка партнерів відіграє ключову роль саме на етапі старту ворожої зброї.

"Дійсно, для того, щоб оперативно зреагувати на пуск, скажімо, іскандера балістичного, бажано отримати інформацію прямо в момент пуску супутника і отримати цю інформацію на наш зенітний комплекс, тобто ми знаємо, в який район полетить ракета", — зазначив Романенко.

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Маючи такі точні ввідні, захисники можуть розрахувати висхідну траєкторію за допомогою екстраполяції та заздалегідь підготуватися до відбиття удару в конкретному регіоні. Фахівець додав, що ракети типу "Іскандер" конструктивно здатні здійснювати лише обмежені маневри як на початку польоту, так і на термінальному відрізку, і не можуть різко змінити напрямок руху.

Якщо супутникові дані від союзників перестануть надходити на радари зенітних комплексів, шанси на успішне збиття балістики зменшаться, проте не зникнуть остаточно. Валерій Романенко зауважив, що для гарантованого знищення подібних цілей американські військові використовують тактику одночасного запуску трьох або чотирьох антиракет.

Українські сили ППО позбавлені такої можливості через об'єктивний дефіцит боєприпасів, адже обсяги виробництва російських "Іскандерів" наразі перевищують темпи випуску перехоплювачів ПАК-3 у США.

Чи будуть лунати сирени у містах на балістику

Відповідаючи на запитання про те, чи залишаться українці без сигналів повітряної тривоги під час атак і чи знатимуть Повітряні сили про пуски без допомоги Вашингтона, авіаексперт запевнив, що загрозу все одно бачитимуть. Щойно російська ракета досягає стандартної для свого польоту висоти, а для "Іскандера" це щонайменше 40 кілометрів, її починають фіксувати вітчизняні радіолокаційні станції. За словами науковця, радари з Києва здатні самостійно побачити такий об'єкт.

Головна проблема полягатиме у втраті дорогоцінного часу та відсутності точних координат кінцевої мети удару. Через це сигнал тривоги вмикатиметься із певним запізненням. Крім того, небезпеку доведеться оголошувати на значно більшій території, оскільки оборонці не знатимуть напевно, в який саме район летить російська балістична ракета.

Новини.LIVE повідомляли, що раптове припинення обміну розвідувальними даними з боку Вашингтона може позбавити Україну критично важливого раннього попередження про ворожу балістику, на чому наголосила народна депутатка Галина Янченко. Саме орбітальне супутникове угруповання Сполучених Штатів фіксує пуски в режимі реального часу, тоді як європейські партнери не мають аналогічних технічних спроможностей і суттєво відстають у швидкості передачі інформації.

Паралельно критичною залишається ситуація із наземною безпекою. Українцям ніде ховатися від атак, бо десятки тисяч захисних споруд, внесених до загального фонду цивільного захисту, якісні та надійні лише у формальних звітах.