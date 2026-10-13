Воздушные тревоги могут прозвучать позже в случае потери разведданных США

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают над обезвреживанием неразорвавшейся боеголовки российской баллистической ракеты. Фото: ГСЧС

Украинские РЛС способны самостоятельно обнаруживать российские «Искандеры» на высоте свыше 40 километров. Однако из-за гипотетической остановки передачи спутниковой информации из США воздушные тревоги будут объявляться с опозданием и на более обширных территориях.

Об этом заявил в эфире Вечір.LIVE эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

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Собственные радары вместо спутниковых данных

Валерий Романенко опроверг заявления о проблемах для украинской противовоздушной обороны. По его словам, государство не утратит способность фиксировать угрозу, хотя функция раннего предупреждения действительно ухудшится.

Как работает предупреждение о пусках

Эксперт по авиации пояснил, что космическая разведка партнеров играет ключевую роль именно на этапе запуска вражеского оружия.

"Действительно, чтобы оперативно отреагировать на запуск, скажем, баллистической ракеты «Искандер», желательно получить информацию прямо в момент запуска спутника и передать эту информацию на наш зенитный комплекс, то есть мы знаем, в какой район полетит ракета", — отметил Романенко.

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Имея такие точные вводные данные, защитники могут рассчитать восходящую траекторию с помощью экстраполяции и заранее подготовиться к отражению удара в конкретном регионе. Специалист добавил, что ракеты типа «Искандер» конструктивно способны совершать лишь ограниченные маневры как в начале полёта, так и на терминальном отрезке, и не могут резко изменить направление движения.

Если спутниковые данные от союзников перестанут поступать на радары зенитных комплексов, шансы на успешный сбивание баллистических ракет уменьшатся, однако не исчезнут окончательно. Валерий Романенко отметил, что для гарантированного уничтожения подобных целей американские военные используют тактику одновременного запуска трёх или четырёх противоракет.

Украинские силы ПВО лишены такой возможности из-за объективного дефицита боеприпасов, ведь объемы производства российских «Искандеров» в настоящее время превышают темпы выпуска перехватчиков ПАК-3 в США.

Будут ли звучать сирены в городах при баллистических ракетных ударах

Отвечая на вопрос о том, останутся ли украинцы без сигналов воздушной тревоги во время атак и будут ли Воздушные силы знать о пусках без помощи Вашингтона, авиаэксперт заверил, что угрозу все равно будут видеть. Как только российская ракета достигает стандартной для своего полёта высоты, а для «Искандера» это не менее 40 километров, её начинают фиксировать отечественные радиолокационные станции. По словам учёного, радары из Киева способны самостоятельно обнаружить такой объект.

Главная проблема будет заключаться в потере драгоценного времени и отсутствии точных координат конечной цели удара. Из-за этого сигнал тревоги будет включаться с определенной задержкой. Кроме того, об опасности придется объявлять на значительно большей территории, поскольку защитники не будут знать наверняка, в какой именно район летит российская баллистическая ракета.

Новини.LIVE сообщали, что внезапное прекращение обмена разведывательными данными со стороны Вашингтона может лишить Украину критически важного раннего предупреждения о вражеской баллистике, на чем подчеркнула народный депутат Галина Янченко. Именно орбитальная спутниковая группировка Соединенных Штатов фиксирует запуски в режиме реального времени, тогда как европейские партнеры не обладают аналогичными техническими возможностями и существенно отстают по скорости передачи информации.

Параллельно критической остается ситуация с наземной безопасностью. Украинцам негде укрыться от атак, поскольку десятки тысяч защитных сооружений, внесенных в общий фонд гражданской защиты, являются качественными и надёжными лишь на бумаге.