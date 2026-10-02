Укриття в Україні: скільки готових та що показали перевірки

Чоловік проходить біля укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні обліковуються десятки тисяч об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Водночас сама кількість укриттів не показує, скільки з них реально готові приймати людей та доступні під час повітряної тривоги. Відповіді органів влади також демонструють суттєві відмінності у стані укриттів, їхній перевірці та усуненні виявлених порушень.

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Новини.LIVE проєкту "Наша справа" про захисні споруди цивільного захисту, для якого вона направила запити у всі обласні центри та міста України.

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Скільки укриттів є в Україні

Журналістка проєкту "Наша справа" отримала 77 офіційних документів. Загалом 19 областей надали дані, і у їхніх відповідях фігурують 50 449 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Найбільше об'єктів обліковує Львівська область — 7 430. Далі йдуть Харківська — 5 013, Дніпропетровська — 3 687, Хмельницька — 3 088, Житомирська — 2 912 та Одеська — 2 813.

Водночас до цієї статистики входять не лише класичні сховища. Значну частину в багатьох регіонах становлять найпростіші укриття.

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Наприклад, у Львівській області із 7 430 об'єктів 260 є сховищами, 682 — протирадіаційними укриттями, п'ять — спорудами подвійного призначення, три — мобільними та 6 480 — найпростішими укриттями.

У Харківській області з 5 013 об'єктів 3 838 становлять найпростіші укриття. Окремо область обліковує 417 сховищ, 720 протирадіаційних укриттів, 33 споруди подвійного призначення та п'ять мобільних укриттів.

Тобто формулювання про тисячі укриттів в області не означає, що йдеться про тисячі повноцінних бомбосховищ.

Де найбільше неготових укриттів

Найбільш показовою є ситуація у Полтавській області. Тут у відповіді зазначено 1 391 об'єкт: 277 готових, 542 обмежено готових та 572 неготових.

Таким чином, понад 41% об'єктів мають статус "не готові до використання".

Окремою проблемою залишається технічний стан укриттів. Найбільшу кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту або реконструкції, серед областей із чітко вказаними цифрами зазначила Івано-Франківська область — 751.

Як часто перевіряють укриття

Важливим питанням є не лише те, скільки укриттів є на папері, а й скільки з них фактично обстежують.

У Чернівецькій області провели 1 829 обстежень різного типу. Водночас 53 планових комплексних обстеження не провели через відсутність об'єкта, власника або з інших причин. За цими випадками склали відповідні акти.

У Закарпатській області лише з 3 по 17 серпня 2026 року за участі ДСНС, Нацполіції та представників громад обстежили 1 493 об'єкти — 64% фонду. Ще 833 об'єкти залишалися необстеженими.

У Києві станом на 19 серпня 2026 року перевірили 3 359 із 4 295 об'єктів, які підлягали позаплановим обстеженням. Після такого обстеження балансоутримувачу передають або надсилають передбачений законодавством акт обстеження.

Що відбувається після перевірок

Окреме питання — відповідальність за порушення вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації укриттів.

На Закарпатті за результатами обстежень до відповідних посадових осіб застосували 116 заходів адміністративного впливу.

У Кременецькому районі Тернопільської області під час комплексних обстежень на 45 об'єктах виявили 228 порушень вимог законодавства щодо утримання, облаштування та експлуатації укриттів.

Після цього провели 35 контрольних обстежень, щоб перевірити, чи усунули порушення, зазначені в актах.

За результатами контрольних перевірок двох посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу — по 10 об'єктах через невиконання законних вимог посадових осіб у сфері цивільного захисту.

У Чернівецькій області за результатами обстежень склали 52 постанови щодо 139 об'єктів.

Чи завжди є доступ до укриттів

Окремо перевіряли безперешкодний доступ населення до укриттів.

У Сумах у липні 2026 року перевірили 250 об'єктів на предмет безперешкодного доступу населення. 16 із них виявилися зачиненими, зокрема два комунальні.

Від початку року працівники Національної поліції склали 38 адміністративних матеріалів за недопуск до укриттів.

Таким чином, укриття може бути формально наявним і внесеним до відповідної системи, але якщо під час повітряної тривоги людина фізично не може потрапити всередину, його наявність втрачає практичний сенс.

Яка ситуація в містах

У регіональних центрах ситуація також суттєво відрізняється.

У Києві обліковується 4 385 об'єктів місткістю понад 2,18 млн осіб. Серед них 512 сховищ, два протирадіаційні укриття, 47 споруд подвійного призначення, 3 822 найпростіші укриття та два мобільні.

Із початку 2022 року до фонду Києва включили чотири новозбудовані об'єкти. Ще шість збудованих укриттів перебувають на етапі документального оформлення та взяття на облік.

За наданими даними, 115 об'єктів визначені готовими, 206 — обмежено готовими, 191 — неготовими. Водночас ці цифри стосуються не всіх об'єктів фонду, а формальних захисних споруд та споруд подвійного призначення.

У Запоріжжі обліковується 626 об'єктів місткістю 135 473 людини. З них 602 визнані готовими, чотири — обмежено готовими, 20 — неготовими.

У Миколаєві на обліку перебуває 471 об'єкт, серед яких 222 сховища, 229 найпростіших укриттів та 20 мобільних.

Особливо показовою є статистика щодо сховищ: 170 із 222 не готові до використання. Серед названих причин — несправність фільтровентиляційного обладнання, підтоплення, аварійний стан, необхідність реконструкції, поточного ремонту та дооблаштування.

Не всі органи влади надали дані

Повної картини по країні сформувати не можна ще й тому, що частина органів влади не надала запитуваних даних.

Тернопільська міська рада заявила, що деталізовані відомості про перелік об'єктів цивільного захисту віднесені до службової інформації. Водночас у міськраді повідомили, що її представник входить до комісії ДСНС, яка здійснює обстеження, а всі укриття комунальних установ міськради за результатами обстежень визначені як готові.

Кількість об'єктів фонду — лише перший показник. Не менш важливо, чи відповідають укриття вимогам безпеки, чи доступні людям під час повітряної тривоги, чи усувають виявлені порушення та що відбувається, якщо відповідальні за це особи цього не роблять.

Саме тому перевірка укриття не повинна завершуватися складеним актом. Важливе питання — що сталося після нього.

Новини.LIVE інформували, що на території Міжнародного виставкового центру облаштували укриття, які одночасно можуть прийняти 2223 людини. Найбільше приміщення розраховане на 1440 людей, ще два — на 483 та 300 осіб. Укриттями зможуть скористатися також люди, які під час повітряної тривоги перебувають поруч із МВЦ.

Новини.LIVE також писали, що громади зобов’язали планувати мережу захисних споруд на всій своїй території. Без схеми укриттів нові генплани та плани просторового розвитку не зможуть пройти експертизу й бути затвердженими. Нові вимоги діють із 8 вересня.