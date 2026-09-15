У громадах України по-новому плануватимуть розташування укриттів

Чоловік виходить з укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Проблему районів, де людям немає куди ховатися під час російських атак, хочуть вирішувати ще на етапі планування міст. Громади зобов'язали визначати місця для захисних споруд, а без схеми укриттів нова містобудівна документація не зможе пройти експертизу. Нові вимоги почали діяти 8 вересня.

Про це голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

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Де у містах мають з'являтися укриття

За словами Олени Шуляк, закон покладає на органи місцевого самоврядування обов'язок планувати систему захисних споруд на всій території громади. Йдеться, зокрема, про райони, де зараз людям фактично немає куди йти після оголошення повітряної тривоги. Олена Шуляк навела приклад мікрорайонів, розташованих далеко від метро, де немає нових житлових комплексів із паркінгами чи придатних підвальних приміщень.

"Зараз місцева влада буде планувати. Повинна бути обов'язково на громаду схема захисних споруд. Більше того, ця схема захисних споруд буде частиною нової містобудівної документації", — сказала Олена Шуляк.

За її словами, громади оновлюють плани просторового розвитку. Тепер під час цього процесу вони мають не просто враховувати наявні укриття, а передбачати, де саме повинні розташовуватися захисні споруди.

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Без укриттів генплан не затвердять

Нові правила прив'язують цивільний захист безпосередньо до містобудівного планування. Якщо необхідного розділу не буде, план просторового розвитку громади або генплан не зможуть пройти наступні етапи погодження.

"Цей план просторового розвитку чи генеральний план не зможе бути ухваленим, якщо не буде цього цілого розділу, який пов'язаний з тим, де в нас будуть розташовані захисні споруди. Така містобудівна документація не пройде експертизу, не зможе бути винесена на затвердження сесії", — наголосила Олена Шуляк.

Голова профільного комітету закликала громади приділити особливу увагу цьому плануванню. За її словами, навіть на п'ятому році повномасштабної війни проблеми з доступністю та станом укриттів залишаються.

У якому стані укриття в Україні

Олена Шуляк також повідомила результати нещодавнього аналізу понад тисячі захисних споруд в Україні. За її словами, зауваження отримали понад 90% перевірених об'єктів, а повністю відповідала встановленим вимогам лише невелика частина.

"Проаналізували 1066 укриттів, і точно більше ніж 90% отримали відповідні зауваження до того, що там можна поліпшити, покращити. І дуже невеликий відсоток відповідав тим вимогам, які на сьогодні передбачені законодавством", — розповіла Олена Шуляк.

На її думку, саме обов'язкове планування мережі захисних споруд має поступово змінити систему цивільного захисту. Олена Шуляк зазначила, що нові вимоги не подобаються частині місцевої влади та забудовників, однак вважає їх необхідними через проблеми з укриттями, які залишаються невирішеними роками.

Раніше Ольга Алтуніна розповідала в ефірі Вечір.LIVE про фінансування та проблеми з утриманням укриттів. Вона заявила, що на більшість укриттів в Україні не виділяють бюджетних коштів. Зокрема, щороку в Києві скорочується кількість сховищ, які ремонтують за державні гроші.

Також Новини.LIVE писали, що у Дніпрі наявний фонд укриттів дозволяє одночасно розмістити лише близько 32% жителів, тому в місті облаштовують додаткові захисні простори та пристосовують для цього підвальні приміщення.

Водночас, як інформували Новини.LIVE, у Запоріжжі натомість налічується понад тисяча укриттів, 628 із яких перебувають на балансі міста. Для жителів також працює інтерактивна карта, за допомогою якої можна знайти найближчу захисну споруду та перевірити інформацію про її місткість.