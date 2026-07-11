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Головна Новини дня Представниця омбудсмена: більшість укриттів не отримують бюджетних коштів

Представниця омбудсмена: більшість укриттів не отримують бюджетних коштів

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 19:56
Алтуніна: в Україні більшість укриттів без державного фінансування
Жінка в укритті. Фото: УНІАН

Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна заявила, що на більшість укриттів в Україні не виділяють бюджетних коштів. Зокрема, щороку в Києві скорочується кількість сховищ, які ремонтують за державні гроші.

Про це ексклюзивно Ольга Алтуніна сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Укриття в Україні

"Що стосується укриттів в закладах шкільної освіти, тут питань немає майже по всій Україні. Кожного року виділяється від 5 до 6 мільярдів і хоч щось робиться. Це укриття в школах, є ще укриття в критичної інфраструктури. Там також все добре, там виділяється фінансування", — зазначила Алтуніна.

За її словами, найбільша кількість укриттів — їх 64 тисячі по Україні — з державного бюджету чи з місцевого не виділяють коштів. Вона наголосила, що це питання необхідно врегульовувати.

Алтуніна також зазначила, що значну кількість укриттів відновлюють за рахунок місцевих бюджетів, освітніх установ, а також коштів приватних власників і співвласників багатоквартирних будинків.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка, у чотирьох регіонах України правоохоронці викрили схеми привласнення коштів, виділених на будівництво та закупівлю укриттів для освітніх і військових об’єктів. Йдеться про 81 млн грн.

Раніше під час зведення протирадіаційних укриттів для навчальних закладів у Херсонській та Хмельницькій областях виявили масштабні порушення. Через завищення вартості робіт і внесення неправдивих даних у документацію державі завдано збитків на понад 23 млн грн.
 

держбюджет Україна укриття
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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