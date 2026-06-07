Голова ГО: міста можуть переписати правила роботи укриттів у метро

Люди ховаються на станції метро "Лук'янівська" у Києві під час атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Київ, Харків і Дніпро разом із Міністерством розвитку громад можуть оновити правила використання укриттів у метро. Це дозволить офіційно облаштовувати станції підземки додатковим інвентарем для людей під час обстрілів. Водночас місцевим структурам радять активніше залучати допомогу благодійних організацій.

Про це заявив голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик в ефірі "Київського часу".

Київ, Харків і Дніпро можуть змінити правила укриттів у метро

На думку очільника громадської організації Віталія Селика, Київ, Харків та Дніпро спільно з Міністерством розвитку громад і територій України можуть переглянути нормативи, що регулюють роботу укриттів у метрополітені.

За його словами, оновлення правил дозволить легально облаштовувати станції метро додатковими речами для комфортного перебування людей під час повітряних тривог. Йдеться про інвентар, який може бути встановлений для тих, хто змушений ховатися в підземці.

"Звісно, метрополітен — це дуже складний об'єкт, зарегульований державними будівельними нормами щодо метрополітенів. Але, знову ж таки, метрополітенів в Україні всього три, і місто Київ, Харків і Дніпро могли б повзаємодіяти з Міністерством розвитку громад та територій, для того, щоб були внесені певні зміни до державних будівельних норм. І, наприклад, щоб дозволили розміщення того чи іншого обладнання для комфортнішого проведення часу людей під час укриття.

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Я вам нагадаю, що, наприклад, в Лондоні та Москві під час Другої світової війни для людей, які перебували в метро, дозволялося в тунелях розвішувати гамаки, для того, щоб вони могли там зручно спати.

Щодо туалетів, так, вони в тунелях є, і вони якраз розраховані на етапи укриття. Там є, здається, від чотирьох до восьми точок, залежно від тунелів. Вони, правда, знаходяться в жахливому стані, і я бачив фотографії початку війни цих туалетів", — прокоментував ситуацію з укриттями в метро Віталій Селик.

Окремо він наголосив, що поряд зі змінами нормативної бази міські структури мають бути більш активними у взаємодії з благодійними фондами. За його словами, багато організацій готові безоплатно надавати стільці та каримати для укриттів, однак не завжди є належна координація цього процесу з боку чиновників.

"Щодо обладнання для комфортнішого проведення часу, там, стільці, коремати тощо, наскільки я знаю, благодійні фонди на прохання чи то метрополітену, чи самостійно надавали цей інвентар для метрополітену, і він зараз зберігається на станціях і видається людям за потреби.

І знову ж таки, якби київський метрополітен, чи департамент соціальної політики, чи департамент муніципальної варти вирішили, що для метрополітену потрібні такі речі, вони б справді могли звернутися до одного з фондів, які могли б надати це обладнання. Тобто тут проблем в цьому немає, проблема в тому, що місто, на жаль, не може сформулювати проблему і правильно попросити", — підсумував очільник ГО.

Новини.LIVE інформували, що в Україні більшість перевірених укриттів мають серйозні недоліки. Про це свідчать результати моніторингу омбудсмена Дмитра Лубінця. У другій половині 2025 року перевірили 1066 захисних споруд у різних регіонах країни. Порушення виявили у 93% об’єктів, зокрема через закриті, підтоплені або захаращені приміщення.

Новини.LIVE також писали, що у Дніпрі наявний фонд укриттів дозволяє одночасно розмістити понад 32% мешканців міста під час повітряних тривог. У місті триває розширення мережі захисних споруд і будівництво нових укриттів. Також проводиться інвентаризація та облаштування підвальних приміщень для збільшення кількості безпечних місць.