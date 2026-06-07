Глава ОО: города могут переписать правила работы укрытий в метро

Люди прячутся на станции метро "Лукьяновская" в Киеве во время атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Киев, Харьков и Днепр вместе с Министерством развития громад могут обновить правила использования укрытий в метро. Это позволит официально обустраивать станции подземки дополнительным инвентарем для людей во время обстрелов. В то же время местным структурам советуют активнее привлекать помощь благотворительных организаций.

Об этом заявил председатель ОО "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик в эфире "Київського часу".

Киев, Харьков и Днепр могут изменить правила укрытий в метро

По мнению главы общественной организации Виталия Селика, Киев, Харьков и Днепр совместно с Министерством развития громад и территорий Украины могут пересмотреть нормативы, регулирующие работу укрытий в метрополитене.

По его словам, обновление правил позволит легально обустраивать станции метро дополнительными вещами для комфортного пребывания людей во время воздушных тревог. Речь идет об инвентаре, который может быть установлен для тех, кто вынужден прятаться в подземке.

"Конечно, метрополитен — это очень сложный объект, зарегулированный государственными строительными нормами по метрополитенам. Но, опять же, метрополитенов в Украине всего три, и город Киев, Харьков и Днепр могли бы повзаимодействовать с Министерством развития громад и территорий, для того, чтобы были внесены определенные изменения в государственные строительные нормы. И, например, чтобы позволили размещение того или иного оборудования для комфортного времяпрепровождения людей во время укрытия.

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Я вам напомню, что, например, в Лондоне и Москве во время Второй мировой войны для людей, которые находились в метро, разрешалось в тоннелях развешивать гамаки, для того, чтобы они могли там удобно спать.

Относительно туалетов, да, они в тоннелях есть, и они как раз рассчитаны на этапы укрытия. Там есть, кажется, от четырех до восьми точек, в зависимости от тоннелей. Они, правда, находятся в ужасном состоянии, и я видел фотографии начала войны этих туалетов", — прокомментировал ситуацию с укрытиями в метро Виталий Селик.

Отдельно он отметил, что наряду с изменениями нормативной базы городские структуры должны быть более активными во взаимодействии с благотворительными фондами. По его словам, многие организации готовы бесплатно предоставлять стулья и кариматы для укрытий, однако не всегда есть надлежащая координация этого процесса со стороны чиновников.

"Относительно оборудования для комфортного времяпрепровождения, там, стулья, карематы и т.д., насколько я знаю, благотворительные фонды по просьбе или метрополитена, или самостоятельно предоставляли этот инвентарь для метрополитена, и он сейчас хранится на станциях и выдается людям при необходимости.

И опять же, если бы киевский метрополитен, или департамент социальной политики, или департамент муниципальной стражи решили, что для метрополитена нужны такие вещи, они бы действительно могли обратиться к одному из фондов, которые могли бы предоставить это оборудование. То есть здесь проблем в этом нет, проблема в том, что город, к сожалению, не может сформулировать проблему и правильно попросить", — подытожил глава ОО.

Новини.LIVE информировали, что в Украине большинство проверенных укрытий имеют серьезные недостатки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга омбудсмена Дмитрия Лубинца. Во второй половине 2025 года проверили 1066 защитных сооружений в разных регионах страны. Нарушения обнаружили в 93% объектов, в частности из-за закрытых, подтопленных или захламленных помещений.

Новини.LIVE также писали, что в Днепре имеющийся фонд укрытий позволяет одновременно разместить более 32% жителей города во время воздушных тревог. В городе продолжается расширение сети защитных сооружений и строительство новых укрытий. Также проводится инвентаризация и обустройство подвальных помещений для увеличения количества безопасных мест.