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Главная Новости дня Представительница омбудсмена: большинство укрытий не получают бюджетных средств

Представительница омбудсмена: большинство укрытий не получают бюджетных средств

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 19:56
Алтунина: в Украине большинство укрытий без государственного финансирования
Женщина в укрытии. Фото: УНИАН

Представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина заявила, что на большинство убежищ в Украине не выделяются бюджетные средства. В частности, каждый год в Киеве сокращается количество убежищ, которые ремонтируются за государственные деньги.

Об этом Ольга Алтунина эксклюзивно рассказала в эфире Вечір.LIVE.

Убежища в Украине

"Что касается укрытий в учреждениях школьного образования, здесь проблем практически нет по всей Украине. Ежегодно выделяется от 5 до 6 миллиардов, и хоть что-то делается. Это укрытия в школах, есть еще укрытия в объектах критической инфраструктуры. Там тоже все хорошо, там выделяется финансирование", — отметила Алтунина.

По её словам, на большинство укрытий — их 64 тысячи по всей Украине — средства из государственного или местного бюджета не выделяются. Она подчеркнула, что этот вопрос необходимо урегулировать.

Алтунина также отметила, что значительное количество укрытий восстанавливают за счет местных бюджетов, образовательных учреждений, а также средств частных владельцев и совладельцев многоквартирных домов.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко, в четырех регионах Украины правоохранители раскрыли схемы присвоения средств, выделенных на строительство и закупку укрытий для образовательных и военных объектов. Речь идет о 81 млн грн.

Ранее при возведении противорадиационных укрытий для учебных заведений в Херсонской и Хмельницкой областях были выявлены масштабные нарушения. Из-за завышения стоимости работ и внесения ложных данных в документацию государству нанесен ущерб на сумму более 23 млн грн.

госбюджет Украина укрытия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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