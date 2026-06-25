Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украли 81 млн грн на укрытиях: разоблачили чиновников

Украли 81 млн грн на укрытиях: разоблачили чиновников

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 17:19
Строительство укрытий — чиновники растратили 81 млн грн
Обыски у подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

В четырёх областях Украины раскрыты схемы хищения средств при строительстве и закупке укрытий для учебных заведений и военных объектов. Так, отдельные чиновники и предприниматели присвоили 81 млн грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Схемы хищения средств при строительстве укрытий

Кравченко рассказал, что при закупке укрытий для учебных заведений и военных объектов в Днепропетровской и Черниговской областях была разоблачена организованная группа. Она присвоила 47 млн грн. Подозреваемые подстраивали тендеры под подконтрольные компании, поставляли конструкции, не соответствующие государственным стандартам, использовали поддельные сертификаты и обходили обязательные процедуры контроля.

"Схема была раскрыта в ходе мониторинга государственных закупок. О подозрениях сообщено четырем участникам организованной группы и шести должностным лицам органов местного самоуправления, служебная халатность которых позволила реализовать преступный план", — говорится в сообщении.

null
Строительство укрытия. Фото: Прокуратура Украины
null
Строительство укрытия. Фото: Прокуратура Украины
null
Строительство укрытия. Фото: Прокуратура Украины

Аналогичные факты хищения бюджетных средств при строительстве и закупке укрытий для учебных заведений также были выявлены в Черновицкой и Полтавской областях. Ущерб государству по этим двум регионам составляет еще 34 млн грн.

Читайте также:

В результате общая сумма убытков достигает 81 млн грн. По словам генпрокурора, эти средства должны были обеспечить безопасность, но были потрачены на сооружения, не соответствующие установленным требованиям и не имеющие никакого практического значения.

"Моя позиция четкая: воровать на безопасности людей во время войны — одно из самых циничных преступлений. Ответственность понесут все, кто организовывал эти схемы, согласовывал документацию, подписывал акты или сознательно закрывал глаза на нарушения", — подытожил Руслан Кравченко.

В настоящее время ведется следствие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступлений и полный круг причастных лиц.

Как писали Новини.LIVE, ранее подозрения в хищении во время строительства укрытий были предъявлены чиновникам в Херсонской и Хмельницкой областях. Из-за завышения стоимости работ и внесения недостоверных сведений в документацию государству нанесен ущерб в размере более 23 млн грн.

В то же время Дмитрий Лубинец раскритиковал состояние укрытий в Украине. Среди наиболее распространенных проблем — закрытые помещения, подтопленные укрытия и заваленные защитные сооружения.

коррупция Офис генерального прокурора укрытия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации