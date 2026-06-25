Будівництво укриттів — посадовці розікрали 81 млн грн

Обшуки у підозрюваних. Фото: Прокуратура України

У чотирьох областях України викрили схеми розкрадання грошей під час будівництва та закупівлі укриттів для освітніх закладів та військових об'єктів. Так, окремі посадовці та підприємці заволоділи 81 млн грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Схеми розкрадання коштів на будівництві укриттів

Кравченко розповів, що під час закупівллі укриттів для закладів освіти та військових об'єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині викрили організовану групу. Вона заволоділа 47 млн грн. Підозрювані підлаштовували тендери під підконтрольні компанії, постачали конструкції, які не відповідали державним стандартам, використовували підроблені сертифікати та обходили обов'язкові процедури контролю.

"Схему викрили під час моніторингу державних закупівель. Підозри повідомлено чотирьом учасникам організованої групи та шістьом посадовцям органів місцевого самоврядування, службова недбалість яких дала змогу реалізувати злочинний план", — йдеться у повідомленні.

Будівництво укриття. Фото: Прокуратура України

Будівництво укриття. Фото: Прокуратура України

Будівництво укриття. Фото: Прокуратура України

Аналогічні факти розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та закупівлі укриттів для закладів освіти також викрили також у Чернівецькій та Полтавській областях. Збитки державі за цими двома регіонами становлять ще 34 млн грн.

Читайте також:

В результаті загальна сума збитків сягає 81 млн грн. За словами генпрокурора, ці кошти мали забезпечити безпеку, але були витрачені на споруди, що не відповідали встановленим вимогам і не мали жодного практичного значення.

"Моя позиція чітка: красти на безпеці людей під час війни – один із найцинічніших злочинів. Відповідальність нестимуть усі, хто організовував ці схеми, погоджував документацію, підписував акти або свідомо закривав очі на порушення", — підсумував Руслан Кравченко.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочинів та повне коло причетних осіб.

Як писали Новини.LIVE, раніше підозри за розкрадання під час будівництва укриттів отримали посадовці у Херсонській та Хмельницькій областях. Через завищення вартості робіт і внесення недостовірних відомостей до документації державі завдано понад 23 млн грн збитків.

Водночас Дмитро Лубінець розкритикував стан укриттів в Україні. Серед найпоширеніших проблем — закриті приміщення, підтоплені укриття та захаращені захисні споруди.