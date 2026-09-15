В общинах Украины будут по-новому планировать расположение укрытий

Мужчина выходит из укрытия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Проблему районов, где людям некуда укрыться во время российских атак, планируют решать еще на этапе городского планирования. Местные громады обязаны определять места для сооружения защитных сооружений, а без схемы укрытий новая градостроительная документация не сможет пройти экспертизу. Новые требования вступили в силу 8 сентября.

Об этом председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк рассказала в эфире Вечір.LIVE.

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Где в городах должны появляться укрытия

По словам Елены Шуляк, закон возлагает на органы местного самоуправления обязанность планировать систему защитных сооружений на всей территории громады. Речь идет, в частности, о районах, где сейчас людям фактически некуда идти после объявления воздушной тревоги. Елена Шуляк привела пример микрорайонов, расположенных далеко от метро, где нет новых жилых комплексов с парковками или пригодных подвальных помещений.

"Сейчас местные власти будут заниматься планированием. Для каждой громады обязательно должна быть разработана схема защитных сооружений. Более того, эта схема защитных сооружений станет частью новой градостроительной документации", — сказала Елена Шуляк.

По ее словам, громады обновляют планы территориального развития. Теперь в ходе этого процесса они должны не просто учитывать имеющиеся укрытия, а предусматривать, где именно должны располагаться защитные сооружения.

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Без укрытий генплан не утвердят

Новые правила привязывают гражданскую защиту непосредственно к градостроительному планированию. Если необходимого раздела не будет, план пространственного развития громады или генплан не смогут пройти последующие этапы согласования.

"Этот план пространственного развития или генеральный план не сможет быть утвержден, если не будет целого раздела, посвященного тому, где у нас будут располагаться защитные сооружения. Такая градостроительная документация не пройдет экспертизу, не сможет быть вынесена на утверждение сессии", — подчеркнула Елена Шуляк.

Председатель профильного комитета призвала громады уделить особое внимание этому вопросу. По ее словам, даже на пятом году полномасштабной войны проблемы с доступностью и состоянием укрытий остаются.

В каком состоянии укрытия в Украине

Елена Шуляк также сообщила результаты недавнего анализа более тысячи защитных сооружений в Украине. По ее словам, замечания получили более 90% проверенных объектов, а полностью соответствовала установленным требованиям лишь небольшая часть.

"Мы проанализировали 1066 укрытий, и точно более 90 % получили соответствующие замечания относительно того, что там можно улучшить, усовершенствовать. И очень небольшой процент соответствовал тем требованиям, которые на сегодняшний день предусмотрены законодательством", — рассказала Елена Шуляк.

По ее мнению, именно обязательное планирование сети защитных сооружений должно постепенно изменить систему гражданской защиты. Елена Шуляк отметила, что новые требования не нравятся части местных властей и застройщиков, однако считает их необходимыми из-за проблем с укрытиями, которые остаются нерешенными годами.

Ранее Ольга Алтунина рассказывала в эфире Вечір.LIVE о финансировании и проблемах с содержанием укрытий. Она заявила, что на большинство укрытий в Украине не выделяют бюджетных средств. В частности, каждый год в Киеве сокращается количество укрытий, которые ремонтируются за государственные средства.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Днепре имеющийся фонд укрытий позволяет одновременно разместить лишь около 32% жителей, поэтому в городе обустраивают дополнительные защитные помещения и приспосабливают для этого подвальные помещения.

В то же время, как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье насчитывается более тысячи укрытий, 628 из которых находятся на балансе города. Для жителей также доступна интерактивная карта, с помощью которой можно найти ближайшее защитное сооружение и проверить информацию о его вместимости.