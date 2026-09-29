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Головна Новини дня У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей

У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей

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29 вересня 2026 21:03
МВЦ облаштував укриття для понад 2200 людей: як комплекс адаптує інфраструктуру до умов війни
Міжнародний виставковий центр. Фото: пресслужба

Міжнародний виставковий центр облаштував на території комплексу спеціальні приміщення, які використовуватимуться як укриття під час повітряних тривог.

Відповідне рішення ухвалили за результатами комісійного обстеження приміщень МВЦ. 

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Укриття на території МВЦ

Найбільше з укриттів розраховане на 1440 людей, ще два можуть одночасно прийняти 483 та 300 осіб. Одночасно в укритті можуть знаходитися 2223 особи. 

Міжнародний виставковий центр
Міжнародний виставковий центр у Києві. Фото: пресслужба

Облаштовані укриття дають змогу продовжувати роботу комплексу навіть під час повітряних тривог. Попри повномасштабну війну, на території Міжнародного виставкового центру регулярно проводять виставки, форуми, конференції, а також ділові та культурні заходи.

Скористатися укриттями зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із МВЦ. 

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МВЦ у Києві
Міжнародний виставковий центр. Фото: пресслужба

"Ми робимо все можливе для того, щоб під час атак на Київ люди відчували себе у безпеці. Для цього ми обладнали укриття на понад 2200 людей усім необхідним: системою пожежної безпеки, автономним електроживленням та запасами  питної води", — зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа.

МВЦ продовжує працювати під час повномасштабної війни та адаптувати інфраструктуру комплексу до нових безпекових вимог. Розвиток захисної інфраструктури є одним із напрямів управління інфраструктурними активами ARS Capital.

Як писали Новини.LIVE, начальник КОВА Тимур Ткаченко заявив, що його не влаштовують темпи будівництва укриттів у регіоні. Він наголосив на потребі дотримуватися встановлених графіків під час виконання робіт. 

Раніше ми писали, що Федерація кіберспорту України (UESF) стала учасницею освітньої ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та платформи "Дія.Освіта". Кампанія має на меті допомогти підліткам підвищити рівень цифрової безпеки. 

Київ війна Україна укриття Максим Кріппа
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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