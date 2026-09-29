МВЦ оборудовал укрытия для более чем 2200 человек: как комплекс адаптирует инфраструктуру к условиям войны

Международный выставочный центр. Фото: пресс-служба

Международный выставочный центр оборудовал на территории комплекса специальные помещения, которые будут использоваться в качестве укрытий во время воздушных тревог.

Соответствующее решение было принято по итогам комиссионного обследования помещений МВЦ.

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Убежища на территории МВЦ

Самое большое из укрытий рассчитано на 1440 человек, ещё два могут одновременно принять 483 и 300 человек. Одновременно в укрытии могут находиться 2223 человека.

Международный выставочный центр в Киеве. Фото: пресс-служба

Оборудованные укрытия позволяют продолжать работу комплекса даже во время воздушных тревог. Несмотря на полномасштабную войну, на территории Международного выставочного центра регулярно проводятся выставки, форумы, конференции, а также деловые и культурные мероприятия.

Воспользоваться укрытиями смогут также люди, которые во время воздушной тревоги находятся рядом с МВЦ.

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Международный выставочный центр. Фото: пресс-служба

"Мы делаем всё возможное для того, чтобы во время атак на Киев люди чувствовали себя в безопасности. Для этого мы оборудовали укрытия, рассчитанные на более чем 2200 человек, всем необходимым: системой пожарной безопасности, автономным электроснабжением и запасами питьевой воды", — отметил генеральный директор холдинга Максим Криппа.

МВЦ продолжает работать во время полномасштабной войны и адаптировать инфраструктуру комплекса к новым требованиям безопасности. Развитие защитной инфраструктуры является одним из направлений управления инфраструктурными активами ARS Capital.

Как писали Новини.LIVE, начальник КОВА Тимур Ткаченко заявил, что его не устраивают темпы строительства укрытий в регионе. Он подчеркнул необходимость соблюдения установленных графиков при выполнении работ.

Ранее мы писали, что Федерация киберспорта Украины (UESF) стала участницей образовательной инициативы Министерства цифровой трансформации Украины и платформы "Дія.Освіта". Кампания направлена на то, чтобы помочь подросткам повысить уровень цифровой безопасности.