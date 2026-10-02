Убежища в Украине: сколько готовых и что показали проверки

Мужчина проходит мимо укрытия. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине числятся десятки тысяч объектов фонда защитных сооружений гражданской обороны. В то же время само количество укрытий не показывает, сколько из них реально готовы принимать людей и доступны во время воздушной тревоги. Ответы органов власти также демонстрируют существенные различия в состоянии укрытий, их проверке и устранении выявленных нарушений.

Об этом говорится в расследовании журналистки Новини.LIVE проекта "Наша справа" о защитных сооружениях гражданской обороны, для которого она направила запросы во все областные центры и города Украины.

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Сколько укрытий в Украине

Журналистка проекта "Наша справа" получила 77 официальных документов. Всего 19 областей предоставили данные, и в их ответах фигурируют 50 449 объектов фонда защитных сооружений гражданской обороны.

Больше всего объектов насчитывается во Львовской области — 7 430. Далее следуют Харьковская — 5 013, Днепропетровская — 3 687, Хмельницкая — 3 088, Житомирская — 2 912 и Одесская — 2 813.

В то же время в эту статистику входят не только классические убежища. Значительную часть во многих регионах составляют самые простые укрытия.

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Например, во Львовской области из 7 430 объектов 260 являются убежищами, 682 — противорадиационными укрытиями, пять — сооружениями двойного назначения, три — мобильными и 6 480 — простейшими укрытиями.

В Харьковской области из 5 013 объектов 3 838 составляют простейшие укрытия. Отдельно область учитывает 417 бомбоубежищ, 720 противорадиационных укрытий, 33 сооружения двойного назначения и пять мобильных укрытий.

То есть формулировка о тысячах укрытий в области не означает, что речь идет о тысячах полноценных бомбоубежищ.

Где больше всего неготовых укрытий

Наиболее показательна ситуация в Полтавской области. Здесь в ответе указано 1 391 объект: 277 готовых, 542 ограниченно готовых и 572 неготовых.

Таким образом, более 41 % объектов имеют статус "не готовы к использованию".

Отдельной проблемой остается техническое состояние укрытий. Наибольшее количество объектов, требующих капитального ремонта или реконструкции, среди областей с четко указанными цифрами отметила Ивано-Франковская область — 751.

Как часто проверяют укрытия

Важным вопросом является не только то, сколько укрытий числится на бумаге, но и сколько из них фактически обследуют.

В Черновицкой области провели 1 829 обследований различного типа. В то же время 53 плановых комплексных обследования не были проведены из-за отсутствия объекта, владельца или по другим причинам. По этим случаям были составлены соответствующие акты.

В Закарпатской области только с 3 по 17 августа 2026 года при участии ГСЧС, Нацполиции и представителей громад обследовали 1 493 объекта — 64 % фонда. Еще 833 объекта остались необследованными.

В Киеве по состоянию на 19 августа 2026 года проверили 3 359 из 4 295 объектов, подлежащих внеплановому обследованию. После такого обследования балансодержателю передают или направляют предусмотренный законодательством акт обследования.

Что происходит после проверок

Отдельный вопрос — ответственность за нарушение требований по содержанию, обустройству и эксплуатации укрытий.

В Закарпатье по результатам обследований к соответствующим должностным лицам было применено 116 мер административного воздействия.

В Кременецком районе Тернопольской области в ходе комплексных обследований на 45 объектах выявили 228 нарушений требований законодательства по содержанию, обустройству и эксплуатации укрытий.

После этого провели 35 контрольных обследований, чтобы проверить, устранены ли нарушения, указанные в актах.

По результатам контрольных проверок двух должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафа — по 10 объектам за невыполнение законных требований должностных лиц в сфере гражданской защиты.

В Черновицкой области по результатам обследований составили 52 постановления в отношении 139 объектов.

Всегда ли есть доступ к укрытиям

Отдельно проверяли беспрепятственный доступ населения к укрытиям.

В Сумах в июле 2026 года проверили 250 объектов на предмет беспрепятственного доступа населения. 16 из них оказались закрытыми, в том числе два коммунальных.

С начала года сотрудники Национальной полиции составили 38 административных материалов за недопуск в укрытия.

Таким образом, укрытие может формально существовать и быть внесено в соответствующую систему, но если во время воздушной тревоги человек физически не может попасть внутрь, его наличие теряет практический смысл.

Какова ситуация в городах

В региональных центрах ситуация также существенно отличается.

В Киеве учтено 4 385 объектов вместимостью более 2,18 млн человек. Среди них 512 убежищ, два противорадиационных укрытия, 47 сооружений двойного назначения, 3 822 простейших укрытия и два мобильных.

С начала 2022 года в фонд Киева включили четыре вновь построенных объекта. Еще шесть построенных укрытий находятся на этапе документального оформления и постановки на учет.

Согласно предоставленным данным, 115 объектов признаны готовыми, 206 — ограниченно готовыми, 191 — неготовыми. При этом эти цифры касаются не всех объектов фонда, а формальных защитных сооружений и сооружений двойного назначения.

В Запорожье учтено 626 объектов вместимостью 135 473 человека. Из них 602 признаны готовыми, четыре — ограниченно готовыми, 20 — неготовыми.

В Николаеве на учете находится 471 объект, среди которых 222 убежища, 229 простейших укрытий и 20 мобильных.

Особенно показательна статистика по убежищам: 170 из 222 не готовы к использованию. Среди названных причин — неисправность фильтровентиляционного оборудования, подтопление, аварийное состояние, необходимость реконструкции, текущего ремонта и дооборудования.

Не все органы власти предоставили данные

Полную картину по стране составить невозможно ещё и потому, что часть органов власти не предоставила запрашиваемых данных.

Тернопольский городской совет заявил, что подробные сведения о перечне объектов гражданской защиты относятся к служебной информации. В то же время в горсовете сообщили, что его представитель входит в комиссию ГСЧС, которая проводит обследование, а все укрытия коммунальных учреждений горсовета по результатам обследований определены как готовые.

Количество объектов фонда — лишь первый показатель. Не менее важно, соответствуют ли укрытия требованиям безопасности, доступны ли они людям во время воздушной тревоги, устраняются ли выявленные нарушения и что происходит, если ответственные за это лица этого не делают.

Именно поэтому проверка укрытий не должна заканчиваться составлением акта. Важен вопрос — что произошло после этого.

Новини.LIVE сообщали, что на территории Международного выставочного центра оборудовали укрытия, которые одновременно могут принять 2223 человека. Самое большое помещение рассчитано на 1440 человек, ещё два — на 483 и 300 человек. Убежищами смогут воспользоваться также люди, которые во время воздушной тревоги находятся рядом с МВЦ.

Новини.LIVE также писали, что местные громады обязаны планировать сеть защитных сооружений на всей своей территории. Без схемы укрытий новые генпланы и планы пространственного развития не смогут пройти экспертизу и быть утвержденными. Новые требования вступают в силу с 8 сентября.