Состояние укрытий и закрытые двери во время тревоги: расследование "Наша справа"

Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Воздушная тревога, считанные минуты до возможного удара — и ближайшее укрытие на карте. Но действительно ли туда можно попасть, соответствует ли его заявленная вместимость реальной и что происходит после официальных проверок? Журналисты "Нашої справи" исследовали, как работает система убежищ гражданской защиты в Украине и способна ли она обеспечить людям защиту в момент опасности.

В расследовании — данные об укрытиях в 19 областях, проверки в Одессе, Харькове и Львове, а также повторное обследование киевских укрытий совместно с представителями Офиса омбудсмена. Подробнее о доступности укрытий, их реальной вместимости и результатах проверок — смотрите в новом выпуске проекта журналистских расследований "Наша справа" в 21:00.

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Новини.LIVE сообщали, что мобильные укрытия в Киеве планируют установить в следующем году. В 2026 году районы уже не успеют реализовать эту инициативу. После завершения бюджетного процесса определят места установки и предусмотрят необходимые средства.

Новини.LIVE также писали, что глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что темпы строительства укрытий в Киевской области его не устраивают. Сейчас в области планируют завершить уже начатое строительство, а работы должны выполняться в соответствии с установленными графиками. Особое внимание глава области обратил на задержки при закупках и заявил, что будет лично проверять проблемные объекты.