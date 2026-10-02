Стан укриттів та закриті двері під час тривоги: розслідування "Наша справа"

Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Повітряна тривога, лічені хвилини до можливого удару — і найближче укриття на карті. Але чи справді туди можна потрапити, чи відповідає його заявлена місткість реальній та що відбувається після офіційних перевірок? Журналісти "Нашої справи" дослідили, як працює система укриттів цивільного захисту в Україні та чи здатна вона забезпечити людям захист у момент небезпеки.

У розслідуванні — дані щодо укриттів у 19 областях, перевірки в Одесі, Харкові та Львові, а також повторне обстеження київських укриттів разом із представниками Офісу Омбудсмана. Більше про доступність укриттів, їхню реальну місткість та результати перевірок — дивіться у новому випуску проєкту журналістських розслідувань "Наша справа" о 21:00.

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Новини.LIVE інформували, що мобільні укриття у Києві планують встановити наступного року. У 2026 році райони вже не встигнуть реалізувати цю ініціативу. Після завершення бюджетного процесу визначать місця встановлення та передбачать необхідні кошти.

Новини.LIVE також писали, що начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що темпи будівництва укриттів на Київщині його не влаштовують. Наразі в області планують завершити вже розпочате будівництво, а роботи мають виконуватися відповідно до встановлених графіків. Окрему увагу очільник області звернув на затримки під час закупівель і заявив, що особисто перевірятиме проблемні об'єкти.