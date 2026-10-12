Янченко про ризики припинення обміну розвідданими зі США

Депутатка Галина Янченко. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Україна може втратити доступ до важливої інформації про запуски балістичних ракет, якщо США припинять передавати розвідувальні дані. Американські супутникові системи допомагають виявляти такі загрози, тоді як можливості європейських партнерів у цьому напрямку та швидкість передавання інформації залишаються обмеженими.

Про це заявила народна депутатка від "Слуги Народу", членкиня Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Чому американські розвіддані важливі для виявлення балістики

За словами парламентарки, співпраця з європейськими союзниками не повністю компенсує можливу втрату американських розвідданих. Це може ускладнити своєчасне отримання інформації про пуски балістики.

Окремо Янченко звернула увагу на можливе припинення програми PURL, через яку міжнародні партнери фінансують закупівлю американського озброєння для України. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони, необхідні для захисту населення та енергетичної інфраструктури.

На думку депутатки, згортання цієї програми матиме наслідки не лише для України, а й для американських компаній, які виробляють зброю. Вони можуть втратити значний ринок збуту своєї продукції.

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Коментуючи можливі кроки адміністрації президента США Дональда Трампа, Янченко висловила нерозуміння такої політики та наголосила на її можливих наслідках.

"Ми бачимо чергову заяву і чергову можливу дію, коли президент Трамп стріляє собі в ногу, і це абсолютно незрозуміло і абсолютно ніяк це не можна ні пояснити, ні схвалити напередодні виборів в Америці", — заявила народна депутатка.

Водночас Янченко зауважила, що інформацію про можливі погрози з боку США мають підтвердити або спростувати безпосередньо ті, кому їх адресували. За її словами, це можуть зробити Павло Паліса та Михайло Драпатий.

Як повідомляли Новини.LIVE, європейські розвідувальні служби попередили про можливу підготовку Росією замахів на керівників оборонних підприємств у Європі. Через ці загрози компанії посилюють заходи безпеки для своїх очільників. За даними п’яти європейських спецслужб, ризик стосується як великих, так і невеликих виробників, зокрема підприємств, що виготовляють безпілотники та комплектувальні до них.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 жовтня семеро сенаторів США від Демократичної та Республіканської партій виступили проти рішення Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива. Вони заявили, що президент порушив закон і що Сполучені Штати не повинні надавати Володимиру Путіну фінансову підтримку.